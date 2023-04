Vozil pijan, sopotnik grozil policistom

19.4.2023 | 12:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PU Novo mesto)

Med kontrolo prometa v Trebnjem so policisti sinoči nekaj po 22. uri ustavili voznika clia ter ugotovili, da gre za 22-letnega kršitelja, ki nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,31 miligrama alkohola. Avto so mu zasegli, o kršitvah pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Med postopkom pa se je 27-letni potnik nedostojno vedel in je grozil policistom, zato mu bodo zaradi kršitev izdali plačilni nalog, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

Padla, drsela po cesti in trčila v steber

Včeraj nekaj po 7. uri je na cesti med Vrhom pri Boštanju in Boštanjem mladoletna kolesarka pri vožnji po klancu navzdol izgubila oblast nad kolesom in padla. Po padcu je drsela po vozišču in trčila v steber zaščitne ograje. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Nepravilno prehitevanje

Včeraj nekaj pred 8. uro se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov pri Srednji vasi na območju Semiča. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 26-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega prehitevanja tovornega vozila trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 82-letni voznik. Lažje poškodovanega 82-letnega voznika in 74-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

Na Podbevškovi ulici v Novem mestu je med 17. 4. in 18. 4. nekdo iz ograjenega dvorišča prodajalne ukradel dve motorni škropilnici in šest kosilnic na nitko v skupni vrednosti okoli 2.900 evrov.

V naselju Sela pri Otovcu na območju PP Črnomelj je nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel kotno brusilko, motorno žago in dve posodi z gorivom. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Migranti

Na območju Obrežja so policisti včeraj dopoldne ustavili avtomobil nemških registrskih oznak. Državljan Nemčije je prevažal štiri državljane Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Državljanu Nemčije so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Slovenska vas, Mihalovec, Čatež ob Savi, Loče, Jereslavec) izsledili in prijeli 19 državljanov Kube, 13 držaljanov Maroka, pet državljanov Rusije, štiri državljane Sirije, dva državljana Pakistana, dva državljana Afganistana, državljana Tunizije in državljana Azerbejdžana in na območju PP Črnomelj tri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 207 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in devetnesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj izsiljevanja, preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi, goljufije, vloma in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.