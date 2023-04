Župani občin ob 3a razvojni osi ne morejo do sestanka z ministrico Bratušek

19.4.2023 | 10:00

Ribniški župan Samo Pogorelc: ''Vse skupaj poteka zelo, zelo počasi.'' (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Škofljica/Kočevje - Župani občin, ki ležijo ob načrtovani trasi 3a razvojne osi od Ljubljane do Kočevja, opažajo, da aktivnosti na projektu ne potekajo s takšno dinamiko, kot bi si želeli. Želijo si sestanek z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, ki jim termina še ni potrdila. Da je nujno pospešiti projekt, opozarjajo predvsem v občini Škofljica.

Kot je povedal Samo Pogorelc, predstavnik županov občin, ki ležijo ob načrtovani trasi 3a razvojne osi, so ministrico za sestanek zaprosil že pred časom, a termina zanje še ni našla. Po večkratnem posredovanju so jim na ministrstvu termin obljubili, da bodo termin dobili ta teden, je povedal in dodal, da vse skupaj poteka zelo, zelo počasi.

"Vsi projekti na 3a razvojni osi so se kar nekako ustavili, kar je nerazumljivo. Upam, da je to samo začasno in da ne gre za to, da bi nekdo v ozadju preračunaval, kaj se izplača in kaj ne. Ekonomika namreč pri tem ne more igrati glavne vloge, zato želimo, da vlada projekt prepozna kot pomemben in ga uvrsti tako v državni proračun za leto 2024 kot tudi v državni načrt razvojnih programov," je dejal.

Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da ima Bratušek zgoščen urnik in številne prošenje za sestanek, zato še ne vedo, kdaj bo lahko sprejela župane. Na vprašanje, kakšne načrte s projektom ima ministrica, pa konkretno niso odgovorili. Spomnili so, kaj vse je bilo narejenega do zdaj in kaj je trenutno v izvajanju, ob čemer izpostavljajo, da bo dinamika nadaljnjih aktivnosti na projektu prilagojena finančnim sredstvom v proračunu.

Kot so pojasnili, je trenutno v pripravi projektna in prostorska dokumentacija za umestitev tretjega pasu ceste od Škofljice do Rašice in izgradnjo podvoza pod železniško progo na Škofljici. V pripravi sta državna prostorska načrta za obvoznico Ribnica in obvoznico Kočevje, za odsek Turjak-Retje pa so v izdelavi strokovne podlage, ki bodo podlaga za pripravo pobude za državno prostorsko načrtovanje, so zapisali v opisu trenutnih aktivnosti.

Glede uvrstitve projekta trase 3a razvojne osi v državni proračun za leto 2024 in državni načrt razvojnih programov so na ministrstvu odgovorili z naštevanjem posameznih delov projekta, ki so že uvrščeni v državni načrt razvojnih programov. To so, kot navajajo, obvoznice Velike Lašče, Ribnica in Kočevje, rekonstrukcije cest Lavrica-Škofljica, Škofljica-Rašica (z dodatnimi prehitevalnimi pasovi) in Retje-Ribnica ter novogradnja ceste Turjak-Retje (umeščanje v prostor).

Da je treba celoten projekt pospešiti, opozarjajo predvsem v občini Škofljica, čez katero se praktično vsak delovni dan vijejo dolge kolone avtomobilov tistih, ki se iz kočevske smeri dnevno vozijo v Ljubljano in nazaj. Novi župan Primož Cimerman je nedavno županom 13 občin, ki jih problematika zadeva, poslal poziv, da skupaj zahtevajo urgentni sestanek z vlado oz. pristojnim ministrstvom, na katerem bi za Škofljico čim prej našli rešitev v državnem prostorskem načrtu.

Pri tem poudarja predvsem potrebo po izgradnji obvozne oz. povezovalne ceste, ki bi potekala mimo Škofljice in prevzela večji del prometa, ki trenutno poteka skozi Škofljico. Opozarja namreč, da izgradnja zgolj podvoza pod železniško progo v Škofljici, ki je načrtovan v okviru izgradnje 3a razvojne osi, ne bo dovolj. Želi si, da bi na sestanku našli širšo rešitev in dobili tudi zagotovila, da bo izvedena.

Povezovalna cesta, ki bo imela zadostno število podvozov ali nadvozov pod železniško progo, je po njegovih besedah potrebna zaradi načrtovane gradnje drugega tira železnice od Ljubljane do Grosupljega. Dvotirna železniška proga namreč ne dopušča zdajšnjih nivojskih prehodov, zato bo treba namesto zdajšnjih nivojskih nujno zgraditi podvoze ali nadvoze, sicer bo Škofljica razdeljena in neprometno povezana, opozarja.

Koordinator občin, ki ležijo ob 3a razvojni osi, Pogorelc je povedal, da nameravajo omenjeni poziv občine Škofljica ministrici predstaviti na sestanku, za katerega so zaprosili. V kolikor do sestanka ne bo prišlo v doglednem času, pa bodo Cimermanov poziv še prej obravnavali skupaj.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Župan Ribnice Samo Pogorelc o sestanku z ministrico in zastoju projekta 3a razvojne osi Župan Ribnice Samo Pogorelc o sestanku z ministrico in zastoju projekta 3a razvojne osi