Pri Turjaku povozili še enega medveda, ki je poškodovan pobegnil v gozd; lovci ne smejo ukrepati

19.4.2023 | 10:40

Lovci poškodovanega medveda ne smejo iskati in ugotavljati, ali predstavlja tveganje za ljudi, to ni v njihovi pristojnosti, pravijo v Lovski družini Škofljica. Slika pa je arhivska, stara več kot 15 let, ko so denimo mirnopeški lovci ustrelili bolnega in nevarnega medveda. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Turjak - Na cesti med Škofljico in Turjakom so včeraj obravnavali dva primera trka osebnega avtomobila v medveda, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Eden je poginil, drugi pa je preživel in pobegnil v gozd. Policisti ob tem ponovno pozivajo ljudi k previdnosti, če pridejo v stik z medvedom.

Prvi primer se je, kot smo poročali, zgodil nekaj pred 6. uro na cesti med Turjakom in Pijavo Gorico in tam je medved poginil.

Nekaj po 6. uri pa so bili obveščeni tudi o trčenju voznice osebnega vozila v medveda na cesti med Gradiščem in Vrhom nad Želimljami, kjer je medved po trku pobegnil v gozd. "Policisti bodo o dogodku zbrali vsa potrebna obvestila, obvestili pa so pristojno Lovsko družino Škofljica o morebitni poškodbi živali," so pojasnili na policijski upravi.

"Naj opozorimo, da je v takšnih primerih treba ravnati skrajno previdno, še posebej, če pride do poškodovanja medvedjega mladiča. Če ni nujno potrebno, naj vozniki ne zapuščajo vozil, takoj naj obvestijo policijo," so še dodali.

V Lovski družini Škofljica pravijo, da so bili obveščeni o poškodovanem medvedu, a nimajo pristojnosti kakorkoli ukrepati. "Iskanje tega medveda ni v pristojnosti lovske družine. Upravljanje z zavarovanimi vrstami zveri, kamor sodi medved, je pod pristojnostjo ministrstva in tam morajo to organizirati," je pojasnil predstavnik lovske družine Mitja Spindler.

Tako ni znano, kje točno se žival trenutno nahaja in kako močno je poškodovana, da bi bilo mogoče sklepati, kakšno tveganje predstavlja za ljudi.

Spindler je povedal, da so lovci že večkrat opozorili omenjeno ministrstvo, da trenutna ureditev na tem področju ni ustrezna. "Svoje čase je bila organizirana intervencijska skupina, ki je ranjenega medveda poiskala in ocenila, ali je potreben odstrel ali pa poškodba ni tako huda. A to se ne počne več," je dejal.

