Glasbena šola Lipičnik praznuje 30 let, jutri v Straži praznični koncert

19.4.2023 | 11:50

Lep glasbeni dogodek so pripravili tudi ob 25-letnici glasbene šole.

Straža - Glasbena šola Lipičnik praznuje 30 let uspešnega dela. Ta leta so minula v trenutku, pravijo, jubilej pa bodo s prazničnim koncertom, s katerim bodo svoje prijatelje in ostale ljubitelje glasbe z izbranimi skladbami popeljali na pravo glasbeno popotovanje po različnih žanrih, obeležili jutri ob 19. uri v Kulturnem domu v Straži.

Na njem bodo nastopili sedanji in bivši učenci njihove šole, predstavil se bo Orkester glasbene šole Lipičnik, komorna zasedba flavt, mlada zasedba Pyxne, že znana vokalna skupina Singerca, zasedba Tamburica, sekstet klavirskih harmonik, učenke pevskega oddelka, zasedba Polk&Roll in otroški pevski zbor. Skratka, za vsakega še tako zahtevnega poslušalca se bo našlo nekaj.

Jani Lipičnik, ustanovitelj in ravnatelj Glasbene šole Lipičnik, v svojem studiu.

Duša in glavni motor glasbene šole je njen ravnatelj Jani Lipičnik, a kot sam poudarja, Glasbena šola Lipičnik ni on, temveč njihov kolektiv, saj vsi skupaj sledijo poslanstvu, da na eni strani vzgajajo profesionalne in ljubiteljske glasbenike, na drugi pa tudi poslušalce, saj brez njih ves njihov trud izgubi svoj smisel.

»V Glasbeni šoli Lipičnik se trudimo, da s svojim znanjem, kompetencami in izkušnjami prepoznamo in razvijamo nadarjenost učencev ter marsikoga pripravimo za samostojno glasbeno pot. Naši učitelji so glasbeno odlično podkovani. Odlikujejo jih bogate koncertne in studijske izkušnje kot tudi smisel in občutek za delo z vsemi generacijami, že(l)jnimi glasbene izobrazbe,« pravijo.

Jani Lipičnik je pred 30. leti začel z enim oddelkom skupinskega pouka za električne klaviature v Novem mestu, danes pa se lahko pohvalijo s petnajstimi izobraževalnimi oddelki. Podružnice imajo v Grosupljem, v Metliki in Straži, kjer je tudi sedež šole, ki je leta 2018 na podlagi dosežkov iz učnega programa, lastnih prireditev in nagrad na tekmovanjih pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu.

Lipičnik, multiinstumentalist in vokalist, ki je nastopal in še nastopa v različnih pop, narodno zabavnih in etno zasedbah, je poleg dela v glasbeni šoli dejaven tudi v svojem glasbenem studiu, kjer komponira, snema in aranžira za različne glasbene izvajalce.

M. Ž., foto: Glasbena šola Lipičnik