Obetajo se spremembe parkirnega režima - Prva ura bo brezplačna

19.4.2023 | 13:45

Parkomat so pred dvema letoma postavili tudi na parkirišču pred občinsko stavbo. (Foto: R. N.)

Trebnje - V Trebnjem so pred dvema letoma postavili prve parkomate. Z njimi so želeli razbremeniti najbolj obremenjena javna parkirišča v mestu in spremeniti potovalne navade občanov, a kot danes ugotavljajo na občini, ciljev niso dosegli.

»Veljaven parkirni režim ne kaže dejanske slike potreb. Podatki o zasedenosti, frekvenci menjav in vrsti uporabnikov posameznih javnih parkirnih površin kažejo, da ga je treba spremeniti,« pravi županja Mateja Povhe, zato je Občina Trebnje januarja tudi objavila javni poziv občanom, naj izrazijo mnenje o trenutnem parkirnem režimu in oddajo predloge za morebitno spremembo.

Na občini ugotavljajo, da s trenutnim parkirnim režimom niso dosegli želenih ciljev – Razmišljajo o spremembah – Parkomat bi postavili na parkirišču pred CIK Trebnje

Rok Nose