530 let Kolegiatnega kapitlja v NM. Poznamo svojo bogato duhovno zgodovino?

19.4.2023 | 15:00

Jožef Lap, edini še živeči predstavnik Kolegiatnega kapitja v Novem mestu, danes prošt ljubljanske stolnice.

Novo mesto - V Baragovem zavodu je danes potekal zgodovinsko teološki simpozij z naslovom Pastoralni izzivi Cerkve nekoč in danes, s katerim so se spomnili pomembnega visokega jubileja, 530 let Kolegiatnega kapitja v Novem mestu. V soboto, 22. aprila, pa bo ob 10. uri v stolnici slovesna maša s somaševanjem kanonikov in drugih duhovnikov, ki jo bo vodil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Kapiteljska cerkev v Novem mestu

Ustanovna listina je pravzaprav že pisen odgovor cesarja Friderika 3. ki se je 27. aprila 1943 strinjal z ustanovitvijo Kolegiatnega kapitlja, zanj pa še niso bili izpolnjeni vsi pogoji. Papež Aleksander VI. je listino o ustanovitvi Kolegiatnega kapitlja podpisal 30. aprila 1494, za ustanovitelja pa imenoval cesarja Maksimilijana. Novomeška cerkev sv. Nikolaja je bila povzdignjena v kapiteljsko cerkev. Cesar je dobil pravico imenovati novomeškega prošta.

Steber, na katerega se lahko danes opremo

Kolegiatni kapitelj, ki pomeni zbor oz. skupnost kanonikov, ki živijo v skupnosti, da lahko slovesneje opravljajo bogoslužje, njihov predstojnik pa je prošt, se je formalno zaključil leta 2006 z nastankom novomeške škofije in postal stolni kapitelj, ki nadaljuje to tradicijo.

Dr. Janez Gril, pooblaščeni zastopnik Stolnega kapitlja

Kot pove pooblaščeni zastopnik Stolnega kapitlja dr. Janez Gril, 530 let zgodovine za Novo mesto predstavlja nekaj velikega, »to pomeni, da so naši predniki hoteli biti nekaj več kot le neko mestece. Osebno menim, da gre za bogato zgodovino, ki jo danes premalo poznamo in se je ne zavedamo in včasih nas sedanje težave preveč vznemirjajo, ker ne čutimo, da so korenine zelo globoke. Eden od stebrov, na katerega se danes ljudje lahko opremo, je bogata duhovna zgodovina , ki jo v Novem mestu konkretno predstavlja kolegiatni kapitelj. V novih časih in v novih razmerah se nadaljuje s škofijo in stolnim kapitjem, kjer pa bo treba poiskati nove opore in spodbude,« meni Gril.

Škof Saje: pomen dialoga

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje

Da je treba dostojno proslaviti 530 let Kolegiatnega kapitlja, seveda meni tudi novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

»Današnji dogodek je pomemben, da ozavestimo, da imamo bogato zgodovino – spomniti se zgodovine in korenin je zelo pomembno, da vemo, od kod izhajamo. Prof. Stane Granda, eden od današnjih predavateljev, je povedal, kako bogato duhovno zgodovino imamo in je ne poznamo - da bi z veseljem živeli današnji čas in videli vse priložnosti, ki jih imamo, s hvaležnostjo za tiste, ki so že ustvarjali pred nami, kar mi koristimo in iz te dediščine živimo,« pravi škof Saje ter doda, da se seveda zato ne smemo ustaviti in zamuditi današnjih priložnosti.

Zgodovinar dr. Stane Granda

Teološkega simpozija se je udeležil tudi Jožef Lap, edini še živeči predstavnik Kolegiatnega kapitja v Novem mestu, danes prošt ljubljanske stolnice.

»Živimo v času, polnem izzivov, in opolnomočeni z izkušnjami preteklih časov lahko bolj kvalitetno živimo sedanji trenutek,« meni novomeški škof, ki je v današnjem predavanju o viziji novomeške škofije v prihodnjih desetletjih izpostavil pomen dialoga – dialoga kot duhovne podstati, ki nas povezuje kot osebe, kjer se vživimo v drugega, se sprejmemo, tudi če imamo drugačne poglede in razmišljanja. Sočloveka moramo sprejeti takega, kot je, in mu v resničnem dialogu podariti del sebe, del drugega pa moramo tudi sprejeti. S tem krepimo in bogatimo medsebojne odnose,« je povedal Saje.

Predavatejem na današnjem simpoziju v Baragovem zavodu je prisluhnilo dosti obiskovalcev.

Trenutno ima stolni kapitelj v Novem mestu pet rednih kanonikov in dva častna, večina jih živi na župnijah. Največ kanonikov je bilo 11 naenkrat.

Na simpoziju je o nastanku in pomenu Kolegiatnega kapitja za Novo mesto in Dolenjsko spregovoril prof. dr. Stane Granda, o teoloških izhodiščih za združevanje duhovnikov v kapitljev nekoč in danes mag. Karlo Bolčina, o pastoralnih izzivih za povezovanje duhovnikov v luči papeževe sinode o Cerkvi, ki hodi skupaj, pa mag. Marko Cestnik,

V soboto si bo po slovesni maši mogoče ogledati stolnico, Galerijo proštov , Kapiteljsko knjižnico in Proštijski vrt. Srečanje in pogostitev se bosta nadaljevala na proštijskem dvorišču.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija