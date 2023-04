Na 2. Festivalu cvička v Novem mestu pričakujejo podvojitev obiska

19.4.2023 | 17:50

Na današnji tiskovni konferenci v Kulturnem centru Janeza Trdine so sodelovali predstavnica Društva novomeških študentov Maja Sušnik, direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac in vodja prireditve Domen Bohte. (Foto: Zavod Novo mesto; Liljana Jantol Weber)

Novo mesto - Na 2. Festivalu cvička v Novem mestu oz. osrednji prireditvi tradicionalnega 51. Tedna cvička, ki jo je lani obiskalo nekaj manj kot 15.000 obiskovalcev, letos pričakujejo podvojitev obiska. Festival cvička 2023 bo potekal med 26. in 28 majem, njegovi prireditelji iz Zavoda Novo mesto bi tudi radi, da ta prireditev postane vseslovenska.

Tradicionalni praznik značilnega dolenjskega vina se je se devet let po tem, ko so ga zadnjič priredili v Novem mestu, lani vrnil v dolenjsko prestolnico. Pri organizaciji Festivala cvička pa so se v okrilju občinskega Zavoda Novo mesto povezali Zveza društev vinogradnikov Dolenjske, Društvo novomeških študentov in prireditelji Pop Up Wine Festivala, so povedali na današnji novinarski konferenci.

Osrednji del tridnevnega festivala in vmesno študentsko Cvičkarijo bodo pripravili na novomeškem Glavnem trgu, medtem ko bo enodnevni Pop Up Wine Festival potekal v atriju gradu Grm.

Pester tridnevni program se bo odvijal na dveh prizoriščih. Dogajanje bo od petka do nedelje živelo na Glavnem trgu v popoldanskih in večernih urah, v petek pa bo že tradicionalno na gradu Grm potekal Pop-Up Wine Festival, je pojasnil vodja prireditve Klemen Bohte.

Sicer pa prireditev s prepletom in dopolnjevanjem vinogradniške tradicije, mladostniške energije in novodobnega pristopa k vinski kulturi predstavlja eno največjih prireditev na Dolenjskem.

Program Festivala cvička bo postregel s tradicionalno povorko vinogradniških društev z nekaj več kot tisoč udeleženci, s kronanjem kralja cvička, z razglasitvijo ambasadorja cvička in izvolitvijo cvičkove princese, s študentskimi kmečkimi igrami in z nastopi skupin različnih glasbenih usmeritev - Dejana Vunjaka, Big Foot Mame, Dejana Dogaja, ansambla Stil in mnogih drugih društev in skupin iz lokalnega okolja

Teden cvička spremlja tudi spremljevalni program od ocenjevanje lanskega dolenjskega vinskega pridelka do akademije cvičkovega turizma in tradicionalnega pohoda po poti Lojzeta Slaka, ki ga bodo trškogorski vinogradniki pripravili 6. maja, je še navedel Bohte.

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak ob začetku ocenjevanja dolenjskega vinskega pridelka povedal, da je šlo z vrnitvijo Tedna cvička v Novo mesto za novo poglavje v zgodovini te prireditve. Ta je ohranila glavnino svojega dozdajšnjega programa. V določeni meri so jo nadgradili in posodobili, z 51. Tednom cvička pa so stopili v novo 50-letje te dolenjske tradicionalne prireditve.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Vodja prireditve Domen Bohte o Festivalu cvička 2023 Vodja prireditve Domen Bohte o Festivalu cvička 2023