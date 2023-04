Kot na petek 13. - eden padel z drevesa, v drugega delovni stroj, tretji z motorjem v avto

19.4.2023 | 18:45

Škocjanski gasilci so danes pomagali helikopterju pri pristanku. (Foto: PGD Škocjan)

Danes malo pred 16. uro je na relaciji Čatež ob Savi - Velike Malence, občina Brežice, pri manevriranju z delovnim strojem le-ta zdrsnil z nakladalne rampe in pri tem poškodoval delavca. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in opravili ogled stroja. Do izteka nevarnih snovi ni prišlo. Reševalci NMP Brežice so delavca na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Nesreča motorista

Ob 13.29 se je na Cesti bratstva in enotnosti v Metliki motorist zaletel v osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, na motorju odklopili akumulator ter posipali in očistili razlite motorne tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli poškodovanega motorista in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Padel z drevesa

Ob 15.13 je v Osrečju, občina Škocjan, občan padel z drevesa. Na kraju so ga oskrbeli reševalci ekipe nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto. Helikopter SV v spremstvu dežurne ekipe HNMP Brnik je poškodovanega prepeljal v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Škocjan so zavarovali kraj pristanka, usmerjali helikopter in pomagali pri prenosu ponesrečenca.

