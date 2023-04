Deset finalistov razpisa Varno na kolesu - kdo iz naše regije?

20.4.2023 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Mladi kolesarji programa Varno na kolesu so pri reševanju nalog po mnenju organizatorjev dokazali, da so pravi mojstri v poznavanju prometnih pravil. Na razpisu je sodelovalo več kot 130 osnovnih šol (OŠ), ki so reševale izzive varne in trajnostne mobilnosti v svojih okoljih. Na spletu so včeraj razglasili deset finalistov, zmagovalec bo znan maja.

Med finaliste, ki so reševali naloge vsebinskega sklopa Postajam kolesar, so se uvrstili učenci iz OŠ Branik (Goriška), OŠ Sveti Tomaž (Podravska), OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, OŠ Jurija Vege Moravče (Osrednjeslovenska), OŠ Zbora odposlancev Kočevje, OŠ Brusnice, OŠ Dolenjske Toplice (Jugovzhodna Slovenija), OŠ Milana Majcna Šentjanž (Posavska), OŠ Tišina in OŠ Cvetka Golarja Ljutomer (Pomurska), so sporočili organizatorji.

Družba Butan plin, ki je pobudnik programa Varno na kolesu, in drugi partnerji so ob razglasitvi finalistov podprli tudi izid poučne otroške slikanice Šibazajec, ki prometno varnost na zanimiv način približuje kar največjemu številu mladih kolesarjev.

Vodja programa Varno na kolesu Tanja Medved, ki je tudi recenzentka knjige, je poudarila pomembnost tovrstne literature pri krepitvi prometne kulture med mladimi. "Knjiga Šibazajec je prava popestritev otroških knjižnih polic, ki nas s svojo zgodbo v obliki slikanice popelje na kolesarsko dogodivščino glavnega junaka Šibazajca. Skozi nizanje različnih prometnih situacij otrokom nudi nasvete o prometni varnosti in tako nenehno opominja na pomen predvidljivosti in prometne kulture. Ponosni smo, da lahko s podporo takšnim projektom širimo sporočilo o pomenu trajnostne mobilnosti in varni udeležbi v prometu," so v sporočilu za javnost povzeli njene besede.

Neusahljiva vedoželjnost in želja po izboljšanju ter utrjevanju kolesarskih spretnosti sta spodbudili osnovnošolce iz vse Slovenije, da pokažejo svoje znanje, s tem pa tudi zberejo kar največje število točk na razpisu programa Varno na kolesu. Šole so namreč lahko sodelovale na več načinov, s prijavo na sklop Postajam kolesar, namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarski izpit, in/ali sklop Aktivno na kolesu, ki je namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda.

Sklepno dejanje letošnje 11. sezone, ko bodo razglasili zmagovalce programa Varno na kolesu, bo 19. maja v Ljubljani.

STA; M. K.