Izčrpani le do nove zmage, dres in torta za trenerja Okorna

20.4.2023 | 07:00

Foto: KK Krka; več fotografij spodaj v fotogaleriji

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 24. krogu lige Nova KBM premagali Šentjur s 93:86 (16:34, 46:52, 66:61).

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 500, sodniki: Špendl (Maribor), Mohorič (Velenje), Misson (Škofja Loka).

* Krka: Cerkvenik 21 (4:6), Stipčević 7, Stavrov 9 (0:1), Vucić 7 (3:3), Spasojević 2 (0:1), Stergar 24 (8:9), Jančar Jarc 2, Škedelj 21 (4:4).

* Šentjur: Craig 6 (4:6), Dunn-Martin 33 (5:6), Tomažič 20 (2:4), Nemanič 12 (1:1), Zupan 12 (3:4), Glogovac 3 (1:2).

* Prosti meti: Krka 19:24, Šentjur 16:23.

* Met za tri točke: Krka 6:23 (Stergar 2, Cerkvenik, Stipčević, Stavrov, Škedelj), Šentjur 12:32 (Dunn-Martin 6, Nemanič 3, Zupan 3).

* Osebne napake: Krka 23, Šentjur 25.

* Pet osebnih: Stipčević (34.), Glogovac (36.).

Sinočnji obračun Krke in Šentjurja ni prinesel nobenih velikih premikov, kar zadeva lestvico. Novomeščani so po tretji zaporedni zmagi še naprej točkovno izenačeni z vodilnimi Helios Suns, Šentjur pa je četrti, čeprav je prekinil niz štirih zmag. Gosti so sicer Novomeščanom nudili dober odpor in praktično do konca tekme Krki dihali za ovratnik.

Krkaši, ki so tokrat igrali tudi brez poškodovanega Jana Špana, so psihično in fizično utrujeni od turnirja v Domžalah začeli v petorki Rok Stipčević, Andrej Stavrov, Miha Cerkvenik, Radosav Spasojević in Mate Vucić.

Šentjur je tudi na krilih s povprečjem 19,65 točke na tekmo prvega strelca lige, Taviana Mc Kaela Dunn-Martina, silovito odprl tekmo in prvo četrtino dobil kar s 34:16, vodil je tudi za 19 točk. V drugih desetih minutah pa so Novomeščani odgovorili s podobno mero ter tekmeca ujeli še pred koncem polčasa. Tega so sicer gosti dobili za šest točk.

V tretji četrtini je bila pobuda še naprej na strani Krke, ki je ta del igre dobila za 11 točk ter se v zadnjih deset minut podala s petimi točkami naskoka. Šentjur se je dve minuti in pol pred koncem približal zgolj na točko zaostanka. Škedelj pa je odgovoril s štirimi zaporednimi točkami, eno je dodal še Stergar, tako da je prednost pred zadnjo minuto spet znašala relativno varnih in dovolj velikih šest točk.

Pri domačih so prednjačili Leon Stergar s 24 točkami, Miha Cerkvenik z 21 ter Miha Škedelj z 21 točkami in devetimi skoki. Pri gostih je naziv naj strelca lige upravičil Dunn-Martin s 33 točkami, 20 točk in 11 skokov pa je prispeval Tim Tomažič.

Slovesno pred in po tekmi

Krkin trener Gašper Okorn je 9. aprila slavil svoj 50. rojstni dan. Minuli teden časa za slavje in torto ni bilo. Veliki teden je uspešno končan, pred sinočnjo tekmo pa je kapetan Rok Stipčević v imenu kluba trenerju izročil dres s simbolno številko. Okorn pa je po tekmi prvi zarezal v torto, potem pa jo podaril in namenil vsem zbranim otrokom na tekmi, ki so po koncu prišli zbirali avtograme na lične kartonske kartice (izdelali so jih v podjetju Tisk Šepic). Le te so namenili vsem gledalcem, na njih pa je bila fotografija Krkine ekipe, ki je minuli vikend osvojila naslov prvaka Lige NLB ABA 2.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Pričakoval sem tako tekmo. Fizično in psihično smo povsem utrujeni, tako da smo igrali to tekmo na robu moči. Spasojević in Vucić sta noro utrujena. Manjkal nam je Špan, ki je poškodovan odigral celoten turnir v Domžalah, ne da bi to komurkoli omenil. Stergar je bil povsem izčrpan iz postelje, izpustil je treninge in samoiniciativno prišel pomagat na tekmo, ki jo je nato odigral vrhunsko. Čestitam vsem, tudi Plutu in Jančar Jarcu, ki sta nam pomagala. Katastrofalno smo odprli tekmo, smo se pa potem nekako le našli, a smo začeli tekmo obračat v svojo korist. Sem izredno vesel, da smo to zdržali, bo pa tudi naslednja tekma v ponedeljek z Ilirijo podobno težka. Po tako napornemu turnirju v Domžalah se ne moremo kar čez noč regenerirati, bomo pa po tekmi v Ljubljani le prišli v pravi ritem. Hvala klubu in navijačem za darilo in torto za rojstni dan. Zares lepa gesta, ki se je poklopila z zmago v 2. ABA ligi. To je bil res krasen zaključek tega velikega tedna in to mi res veliko pomeni.«

V prihodnjem krogu bodo Krkaši v ponedeljek, 24. 4., gostovali pri ljubljanski Iliriji.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Gašper Okorn po tekmi Gašper Okorn po tekmi

Galerija