FOTO: V Novem mestu zastoji - ob popolni zapori Topliške ceste še jutranja nesreča na Ljubljanski

20.4.2023 | 08:30

Nesreča na Ljubljanski cesti (Foto: bralec)

Trčenje pri Hidexu so zabeležili tudi na FB PKD.

Topliška cesta (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - V Novem mestu je od danes do 28. aprila, kot smo že poročali, popolnoma zaprta zahodna mestna vpadnica oziroma odsek Topliške ceste pri glavni avtobusni postaji in križišču pri Šmihelskem mostu. Gre za zaključna dela pri prenovi tega cestnega odseka. Obvoz so uredili prek Prečne in v obratni smeri.

Pričakovati je zastoje, ki jih je na prvo jutro zapore še povečala prometna nesreča na Ljubljanski (zdaj obvozni) cesti. Kot poročajo naši bralci, nastajajo kolone, promet trenutno poteka izmenično enosmerno.



TOPLIŠKA CESTA

Gre za prenovitvena dela na omenjenem 180-metrskem cestnem odseku. Obvoz so uredili prek Šmihelskega mosta, po Ljubljanski, Mirnopeški in Straški cesti ter naprej prek Prečne, Straže, Jurke vasi, Potoka in Srebrnič ter v obratni smeri. V primeru okrepljenih prometnih tokov bodo na obvozu promet usmerjali ročno.

Med prometno zaporo bodo zamenjali vso voziščno konstrukcijo te mestne vpadnice. Opravili bodo grobo in fino asfaltiranje ter uredili cestni vodni odtok.

Izvajalec bo avtobusom podnevi omogočil dostop do osrednje mestne avtobusne postaje prek gradbišča, ponoči bodo za nadomestno postajališče uporabljali avtobusno postajo v Šmihelu.

Promet na omenjenem cestnem odseku bodo sprostili v petek, 28. aprila. V maju bo sledilo še dvodnevno zaključno asfaltiranje vozišča.

Gre sicer za 1,2 milijona evrov vredno naložbo, ki obsega še gradnjo kolesarske steze in pločnika, pripravo komunalnih vodov, ureditev javne razsvetljave ter rekonstrukcijo križišča pri avtobusni postaji. V večjem deležu jo financira Direkcija RS za infrastrukturo, preostanek sredstev pa je zagotovila Mestna občina Novo mesto.

M. K.