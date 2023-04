V središču Ljubljane razstava o Jurčičevi domačiji

Ljubljana/Muljava - V Galeriji Spomeniškovarstvenega centra v središču Ljubljane so odprli razstavo na temo Jurčičeve domačije z naslovom »Od Pajžbarjeve bajte do muzeja in naprej«. Razstava prikazuje Jurčičevo domačijo v času in prostoru, predstavi pomembnejše dogodke iz njene zgodovine, več desetletno institucionalno varstvo domačije kot stavbnega spomenika, za konec pa se, kot sporočajo z Občine Ivančna Gorica, poigra še z njeno prihodnostjo oziroma številnimi potenciali, ki jih ponuja.

Prisotne so na odprtju nagovorili Damjana Pečnik, vodja Službe za razvoj Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Slovenije, Boris Vičič, vodja ZVKD OE Ljubljana, Saša Renčelj Škedelj, avtorica razstave in konzervatorska svetovalka na ZVDK OE Ljubljana in Maja Lampret, direktorica Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica. Lampretova je v nagovoru izpostavila dobro sodelovanje ivanške občine z ZVKD in izrazila zadovoljstvo, da razstava na temo Jurčičeve domačije še vedno živi in potuje tudi širše. Svoj nagovor je zaključila z mislijo, da naj nas Jurčič še naprej povezuje, in prisotne povabila, da si še pobližje ogledajo Jurčičevo domačijo na Muljavi.

Razstava je sicer premierno odprtje doživela na Muljavi ob vseslovenskem Jurčičevem letu 2021 ter v počastitev 140 letnice smrti pisatelja in 70 letnice ustanovitve ZVKD Območne enote Ljubljana. Razstava je na ogled vse do 25. maja v delovnem času galerije.

Razstavo je s kulturno točko popestrila solistka Gaja Adamič na klavirski spremljavi očeta Igorja Adamiča, v pristno muljavsko narečje pa sta z interpretacijo odlomka iz prvega slovenskega romana Deseti brat prisotne popeljala predsednica Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava Lidija Zajc in Boris Smrekar.

