Na Debencu Lidija, na Lisci Saška Kiara

20.4.2023 | 11:00

Igor Iljaš

Novo mesto - Tako kot je tradicija, bo regijska organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije tudi letos prvega maja pripravila prvomajski srečanji na Debencu pri Mirni, obe pa se bosta začeli ob 11. uri. Na Debencu bo slavnostna govornica predsednica ZSSS Lidija Jerkič, udeležence pa bo potem zabaval ansambel Pogum, na Lisci pa bo slavnostna govornica generalna sekretarka Sindikata prometa in zvez Saška Kiara Kumer, za boljše razpoloženje pa bosta skrbela ansambel PIK in skupina Mambo Kings. Prvomajski slovesnosti posta potekali pod geslom S teboj - zate, s čimer bodo opozorili na socialno solidarnost in njen pomen.

Na davišnji novinarski konferenci je koordinator regijske organizacije zahodne Slovenije Igor Iljaš ob programu obeh prireditev predstavil tudi letošnje dobitnike priznanj. To so predsednica sindikata Upravne enote Novo mesto Lidija Lubej, dolgoletni aktivist sindikata Lisca Sevnica Jani Žičkar in Jože Radovan, predsednik sindikata Kremen Mokro polje.

Igor Iljaš je predstavil tudi trenutni položaj zaposlenih v regiji. Povedal je, da podjetja praviloma spoštujejo zakonodajo in kolektivne pogodbe in večina delavcem izplačuje več, kot to določajo predpisi, večina je letos s plačami tudi vsaj delno sledila inflaciji. V primerjavi s preteklostjo je zaznati bistveno več prehodov zaposlenih med posameznimi podjetji in tudi med panogami, kar predvsem velja za mlajše ljudi, kar stanje na trgu delovne sile, kjer je povpraševanje praviloma večje od ponudbe, tudi omogoča. »Pogosto zaposleni zamenjajo zaposlitev tudi že zaradi sto evrov višje plače,« pravi Iljaš in kot zanimivost pove, da je zaznati tudi precej odhodov delavcev iz Krke v nekatera druga podjetja. Dotaknil se je tudi zaposlovanja tujcev, s katerimi delodajalci skušajo rešiti problem pomanjkanja delovne sile. Po Iljaševih besedah tuji delavci danes ne prihajajo več toliko iz nekdanjih jugoslovanskih republik, saj je ta bazen tako rekoč izpraznjen, ampak praviloma iz tretjih držav, celo iz Nepala, Indije in Afrike. Težave se pojavijo, ko ti ne prihajajo iz okolij, kjer bi bili vajeni takega reda in discipline, kakršen velja pri nas, in se temu težko prilagodijo.

Več o tem prihodnji teden v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Zvočni zapisi Koordinator novomeške območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Igor Iljaš o praznovanju praznika dela na Dolenjskem in v Posavju Koordinator novomeške območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Igor Iljaš o praznovanju praznika dela na Dolenjskem in v Posavju