''Pozabljene'' vreče z odpadki - Za odvoz več milijonov evrov

20.4.2023 | 14:00

V Prelesju je podjetje Isberg odložilo nekaj več kot 1.900 velikih vreč z odpadki. (Foto: R. N.)

Prelesje, Dolenja Nemška vas - Že pred letom in pol smo poročali, da so prebivalci naselja Prelesje v šentrupertski občini zaskrbljeni zaradi številnih velikih vreč z odpadki, ki jih je podjetje Isberg nezakonito odložilo na zasebnem zemljišču nedaleč od glavne ceste. Zadevo je pod drobnogled vzel Inšpektorat za okolje in prostor, a več kot 1.900 vreč, polnih zdrobljenega materiala, je še vedno tam. Prebivalce Prelesja skrbi, da bi lahko izbruhnil požar in bi se zgodila ekološka katastrofa, podobna tisti pred šestimi leti, ko je zagorelo v podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži.

Podjetje Isberg nezakonito kopičilo odpadke na več krajih na Dolenjskem in Primorskem – Strošek odvoza velikih vreč z odpadki iz Prelesja in Malega Gabra ocenjen na skoraj dva milijona evrov – Podoben znesek se pričakuje tudi za odstranitev odpadkov v Dolenji Nemški vasi in Mihovici – Ovadena zdajšnji in nekdanji direktor Isberga

Rok Nose