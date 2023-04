FOTO: Jurij Juhant je dobrotnik leta

20.4.2023 | 12:10

Juriju Juhantu (desno) je minister Simon Maljevac izročil kipec z vgravirano ptico iz Ajdne. (Foto: Marko Vavpotič/M24 )

Sedem kandidatov zaključnega izbora (z leve): Marija Pušenjak, Katarina Praznik, Jurij Juhant, Silva Ferletič, Božo Kostadinovski, Dragica Mirnik in Marjan Skok (Foto: M. L.)

Božo Kostadinovski in z njim mama Zdenka, oče Blagoje, partnerka Maja Zbašnik in v vozičku hčerka Luana. (Foto: M.L.)

Ljubljana - Včeraj so na zaključnem dogodku dobrodelne akcije, ki jo je 29. leto organizirala revija Naša Žena, podelili naziv Dobrotnik leta. Prejel ga je Jurij Juhant iz zavetišča Horjul. Med sedmimi finalisti, je bil tudi Božo Kostadinovski, Novomeščan, ki živi z družino v Ribnici.

O kandidatih so v okviru te akcije glasovali bralci časopisov Dolenjski list, Štajerski tednik, Celjski tednik, Naš čas, Primorske novice, Novice Svet24 in Vestnik. V glasovanju v Dolenjskem listu je zmagal Božo Kostadinovski.

V glasovanjih po pokrajinah so izbrali skupno 49 kandidatov, v končnem glasovanju izmed teh 7 imen, izmed katerih so včeraj razglasili dobrotnika leta. V ožjem izboru so bili kandidati že omenjena Jurij Juhant iz Horjula, Božo Kostadinovski iz Ribnice, pa Dragica Mirnik iz Vojnika, Marija Pušenjak iz Ljutomera, Marjan Skok iz Žetal, Silva Ferletič iz Marezig in Katarina Praznik iz Velenja. Kandidate je na včerajšnjem zaključnem dogodku predstavil Simon Rosc.

»Hvala vsem za nominacijo, za vse glasove za Srčnega leva. Mi smo skupaj in skupaj bomo, skupaj zmoremo in skupaj smo močnejši. Vse čestitke Juriju Juhantu za zasluženo zmago. Vse je bilo odlično, v aktivnih dveh letih biti med sedmimi finalisti dobrotnika leta, neverjetno ponosen na vse. Gremo naprej k novim zmagam, pred nami imamo nov projekt – pomagamo našim novomeškim gasilcem, tako prostovoljnim kot poklicnim. V prihodnosti bomo imeli dva dobrodelna koncerta, imamo načrte za dobrodelni košarkarski turnir, dobrodelni pohod … Tako da se mi ne ustavljamo, mi stremimo k cilju. Dobrota je med vsemi nami, dajmo jo odkriti,« je povedal Božo Kostadinovski včeraj ob zaključku prireditve, ki je bila v Narodni galeriji v Ljubljani.

Jurij Juhant je dejal, da je presenečen in ganjen. »Zahvaljujem se za tako veliko priznanje in izražam zadovoljstvo, ker izid glasovanja akcije Dobrotnik leta 2022 kaže, da naši horjulčki – vse zavetiške živali – in mi, ki z vsem srcem skrbimo zanje, uživamo ogromno podporo ljudi,« je dejal Juhant.

Častni pokrovitelj prireditve Simon Maljevac, minister na Ministrstvu za solidarno prihodnost, mu je izročil leseni kipec z vgraviranim simbolom ptico iz Ajdne, delo ljubiteljskega ustvarjalca Denisa Kozarja iz Rakičana. Minister Maljevac je nagovoril zbrane.

»Vemo, da svet brutalnega kapitalizma in potrošništva za vsako ceno, ki nas vztrajno sili vsaksebi, v svoji naravi ni dom ljudske dobrote. Najpremožnejši namreč postajajo vse bogatejši – in to za ceno rastočih statistik revščine. Večini ni lahko. Zato je toliko bolj pomembno, da o teh svetlih zvezdah naše družbe – torej o dobroti in dobrotnikih – spregovorimo čim glasneje, čim večkrat in jih vztrajno potiskamo v jedro družbe. Da nas opomnijo, da se da. Da navkljub vsem izzivom zmoremo biti ljudje. Da je dobrota OK. Da je solidarnost OK. Da je skupnost OK,« je rekel minister.

Urednica revije Naša žena Maja Pristovnik je Juhantu izročila šopek podjetja Sanjski šopek, direktor pekarstva v podjetju Žito Rok Cankar pa bon za 100 kilogramov kruha, ki ga Juhant lahko podari dobrodelni organizaciji po svojem izboru. Vseh sedem izbranih kandidatov je prejelo šopek in broško – ptico iz Ajdne.

Prireditev je vodil Miha Deželak, tudi sam velik dobrodelnik. V pogovoru z njim je svojo ganljivo zgodbo kratko predstavil Tim Marolt, ki se je po športni poškodbi z močno voljo in vztrajno postavil na noge, potem ko so mu zdravniki napovedali invalidski voziček. Rok Lunaček in Sara Sluga sta dogodek popestrila z glasbo.

M. L.

