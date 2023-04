V dveh nesrečah v Metliki poškodovana mopedist in peška

20.4.2023 | 13:10

Včeraj okoli 13.30 ure se je zgodila prometna nesreča v Metliki: 55-letni voznik osebnega avtomobila je v križišču odvzel prednost mladoletnemu vozniku mopeda. Ta je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Prav tako v Metliki je okoli 14. ure 20-letna voznica osebnega avtomobila na prehodu za pešce trčila v 78-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Lažje poškodovano peško so oskrbeli reševalci.

Policisti so povzročiteljema nesreč izdali plačilni nalog, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Vlomi in tatvine

Na območju Drganjih sel (PP Dolenjske Toplice) je med 18. 4. in 19. 4. nekdo vlomil v brunarico in ukradel 20 litrov goriva in ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 200 evrov.

Med 17. 4. in 19. 4. je v kraju Slinovce na območju PP Krško neznanec vlomil v prostore društva in izmaknil več zabojev piva in tobačne izdelke. Društvo je oškodoval za okoli 1.400 evrov.

Na Talčjem Vrhju na območju PP Črnomelj je med 16. 4. in 19. 4. nekdo vlomil v počitniško hišo in pomožni objekt. Odnesel je več električnih podaljškov, kotel za žganjekuho, baterijski vrtalnik, motorno žago in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.500 evrov škode.

Moldavca in Ukrajinca ujeli pri prevozu migrantov

Policisti so včeraj popoldne na območju Obrežja ustavili kombi z ukrajinskimi registrskimi oznakami. Med postopkom so ugotovili, da v njem Moldavec in Ukrajinec prevažata 11 Turkov, ki so pred tem nezakonito vstopili v Slovenijo. Obema so odvzeli prostost in jima zasegli kombi.

Oba bodo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 31 državljanov Pakistana, 14 državljanov Maroka, 12 državljanov Rusije, štiri državljane Turčije, štiri državljane Konga, dva državljana Palestine, dva državljana Sirije, državljana Tunizije, državljana Kube in državljana Alžirije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 74 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 259 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 19 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.