Opozicija pripravljena na sejo mestnega sveta

20.4.2023 | 15:50

Andrej Kastrevec in Srečko Vovko (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Opozicijska svetnika Socialnih demokratov Srečko Vovko in Zveze za Dolenjsko Andrej Kastrevec sta pred današnjo sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto na priložnostni novinarski konferenci na Glavnem trgu pred rotovžem neposredno pod županovo pisarno izpostavila nekaj točk dnevnega reda, s katerimi se ne strinjata, saj imata o stvari drugačno mnenje od vladajoče koalicije oziroma župana in občinske uprave.

»Pri rebalansu proračuna nas je zmotilo povečanje določenih postavk. Vem, da so v svetu in pri nas težki časi, a izpostavil bi povišanje postavke plače funkcionarjev iz 92 tisoč na 132 tisoč evrov, izgube Zavoda Novo mesto, obeh vrtcev in Komunale, kar proračun bremeni za milijon evrov. Tu je tudi postavka prezračevanje v vzgojnovarstvenih enotah v višini 500 tisoč evrov. Pri bazenskem kompleksu se je proračunska postavka povišala za 1,7 milijona evrov na štiri milijone. Medtem pa postavke, kot so sociala, zdravstvo ali kultura tako v rebalansu kot tudi v proračunu za leto 2024 ostajajo na isti ravni. V Novem mestu živimo ljudje in ljudje ustvarjamo zgodovino Novega mesta, zato je prav, da bi ti ljudje oziroma naši občani z mehkimi variantami, ki so nujne za obstoj slovenstva, da bi se to upoštevalo tudi v proračunu,« je v uvodu povedal Srečko Vovko.

Opozoril je tudi na prestavitev tradicionalnih Iger prijateljstva, ki jih že dvajset let zapored izmenjaje pripravljajo mesta oziroma regije več sosednjih držav, na njih pa sodelujejo otroci do 16. leta. »Letos je za organizacijo na vrsti Novo mesto, a v proračunu se ne najde denarja. Gre za 50 do 60 tisoč evrov. Če so lahko neposredno po koncu vojne v Bihaču v izjemno težkih razmerah vzorno organizirali igre, kako to, da mi v neki popolnoma drugačni situaciji tega ne zmoremo, nimamo denarja, da bi sprejeli te mlade ljudi,« je dodal Vovko.

Opozicijska svetnika je zmotil tudi predlog za izplačilo nagrad direktorjem zavodov, ki so poslovali z izgubo. Ob tem je Vovko opozoril, da bi morali sveti teh zavodov na negativno poslovanje opozarjati že med letom, da bi občina lahko njihove izgube pokrila sproti.

Vovkota je zmotil tudi dvig vsote, namenjene za gradnjo tribune na stadionu s 100 tisoč na milijon v rebalansu: »Verjamem, da tudi to ni realno in menim, da novih tribun tudi letos ne bo. Opozicijski svetniki menimo, da, če se že lotimo tega, naj se to uredi temeljito, da se postavi tribuna s prostori pod tribuno, kjer bi bile nove garderobe in drugi prostori, da se gradnja sicer podaljša, a na koncu dobimo lep objekt, kakršnega Novo mesto potrebuje.«

Andrej Kastrevec je opozoril na dvig cen komunalnih storitev: »Naj povzamem poročilo odzivno poročilo nadzornega odbora občine Mestne občine Novo mesto, ki izvaja nadzor nad Komunalo, iz novembra 2022. Ugotovil je kup nepravilnosti, med drugim izjemno povečanje stroškov dela, stroškov storitev, prekomerno zaposlovanje in tudi nekontrolirani ostali stroški. Najbolj skrb zbujajoče je, da so leta 2016 v bilanco vključili odpoved transfernih investicij v infrastrukturo, kar je pomenilo, da so milijon evrov pripisali prihodkom in tako prenašali to postavko iz leta v leto. Če to seštejemo, lahko hitro ugotovimo, da je Komunala vse od leta 2016 poslovala negativno. Vse od tega poročila niso ukrepali in stroški še vedno naraščajo. Komunala ima od leta 2015 17 milijonov prihodkov letno, dobiček pada, število zaposlenih raste. Logična posledica tega je, da je Komunala letos prvič uradno prikazala izgubo. Občani bomo morali to izgubo pokrivati dvakrat, enkrat prek proračuna in drugič prek zvišanih cen komunalnih storitev. Poleg tega je v gradivu za sejo, da od leta 2019 niso povečevali cen komunalnih storitev, kar ni res, saj so oktobra lani cene povišali za 14 odstotkov, kar je začelo veljati 1. januarja. Zdaj imamo na mizi podražitev, ki ne bo 10-odstotna, ampak se bo vodarina zvišala za 20 do 30 odstotkov, pri tem da takse ostanejo enake. Občani tako ne bomo komunalnih storitev plačevali dražje zaradi višjih cen električne energije, ampak zaradi takega poslovanja Komunale. Zato bomo glasovali tako proti sprejemu poslovnega poročila komunale kot tudi proti zvišanju cen komunalnih storitev.«

I. V.