Erik stotič daroval kri

20.4.2023 | 14:40

Erik Kraševec na jubilejnem odvznemu krvi (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeščan Erik Kraševec se je dopoldne vpisal med krvodajalce jubilante s trimestno številko. To dragoceno življenjsko tekočino je namreč na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto daroval stotič. Krvodajalstvu se je zapisal pri petindvajsetih letih, in sicer brez kakšnega prav posebnega razloga. Začutil je, da lahko nekaj naredi za skupnost, da lahko nekomu pomaga, sam pa zato nima nič manj in ni v ničemer prikrajšan.

»Hkrati pa je to še neka kontrola zdravstvenega stanja,« je z nasmehom pristavil Kraševec, ki je lani septembra dopolnil 50 let. Glede na to, bo lahko kri daroval še dobrih štirinajst let, kar pomeni, kot je na hitro izračunal, da bo lahko na krvodajalski stolček sedel še okoli 60 krat, če mu bo le zdravje tako dobro služilo kot do zdaj.

Z leve: Mateja Šlajkovec, strokovna sodelavka za krvodajalstvo na novomeškem območnem združenju Rdečega križa, predsednica območnega združenja Danica Novak Malnar, krvodajalec Erik Kraševec in predsednica KORK Majde Šilc Bojana Prišel Zrilič.

V to skoraj ni dvomiti, saj je Kraševec športnik z dušo in srcem, navdušujejo ga predvsem vzdržljivostni športi. Je aktiven v športnem društvu podjetja Ursa Slovenija, kjer je zaposlen kot operater peči v proizvodnji. V podjetju, pravi, so tej humani dejavnosti naklonjeni, krvodajalci dobivajo celo neko minimalno mesečno nagrado. Sicer se ga mnogi Novomeščani lahko spomnijo s »ceste«, ko je s kolesom leta in leta pridno nabiral kilometre. Bilo je petnajstletno obdobje, ko je na leto naredil od 15 do 20 tisoč kilometrov, zadnja leta pa so številke precej manjše, saj se je navdušil nad tekom, predvsem t.im. trailom, to je tek v naravi, lahko tudi v kombinaciji s hojo. Za sabo ima opravljenih kakšnih 15 tekmovalnih trailov različnih dolžin po Sloveniji, Hrvaški in Italiji. Sicer so dolgi od 15 do 170 kilometrov, njegova meja pa je nekje do 100 kilometrov. S prijatelji imajo tudi svoj klub, poimenovan 184 extreme.

Poročen je 29 let ter ima 28-letno hčerko in 25-letnega sina. Takšne velike strasti do gibanja kot on ne goji nihče v njegovi družini, sin je sicer športnik, a v drugih vodah.

Ob jubilejnem odvzemu so mu čestitale tudi predsednica novomeškega območnega združenja Rdečega Križa Danica Novak Malnar in predsednica KORK Majde Šilc Bojana Prišel Zrilič.

M. Ž.

Galerija