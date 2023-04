Od nove brvi do nove brvi

20.4.2023 | 18:50

Jane's Walk, urbani sprehod, bo potekal od brvi v Irči vasi ...

... do tiste v Kandiji. (Foto: arhiv lokalno.si)

Sprehod bo vodila krajinska arhitektka Jelka Hudoklin (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine bo jutri, v petek, 21. aprila, skupaj z Društvom krajinskih arhitektov pripravilo tradicionalni urbani sprehod Jane's Walk. Tema tokratnega sprehoda bosta dva nova mostova oziroma brvi čez reko Krko v Novem mestu.

Zbor urbanih sprehajalcev bo ob 16.15 na parkirišču pri trgovskem centru Spar v Irči vasi.

Sprehod bo vodila krajinska arhitektka Jelka Hudoklin, ki bo ob ogledu novih brvi predstavila zanimivosti o načrtovanju in gradnji teh dveh premostitev.

Jane's walk se imenuje po pisateljici in urbani aktivistki Jane Jacobs. Prve tovrstne sprehode so pripravili leto po njeni smrti, leta 2007, v Torontu v Kanadi, urbani aktivisti pa jih zdaj že po vsem svetu pripravijo prvi konec tedna v maju, tokrat pa se bo to zgodilo nekaj dni prej.

I. V.