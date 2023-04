Častni občan bo Jožef Brcar

20.4.2023 | 18:00

Šentrupertski občinski svet je včeraj potrdil prejemnike letošnjih občinskih priznanj.

Župan Tomaž Removš in direktorica občinske uprave Anne Marie Valentar

Na nadomestnih volitvah v volilni enoti 1 je bil namesto Tomaža Ramovša, ki je kot član občinskega sveta odstopil po imenovanju za župana, v občinski svet 12. marca izvoljen Aleš Repovž, ki so mu včeraj tudi potrdili mandat.

Dolenje Jesenice - Občina Šentrupert bo dobila šestega častnega občana. Jožetu Frelihu, prof. Josipu Zupanu, Francu Bartolju, dr. Jožetu Ramovšu in Antonu Ruglju se bo pridružil Jožef Brcar. Laskavi naziv mu bodo podelili na slavnostni seji ob praznovanju občinskega praznika.

Predsednik odbora za priznanja Grega Skerbiš je dejal, da sta do roka pravočasno prispela dva predloga za častnega občana; mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert je predlagal Jožefa Brcarja, župan Tomaž Ramovš pa dr. Jožeta Uhana. Letno lahko podelijo le en naziv častnega občana, po razpravi so se člani odbora odločili za Jožefa Brcarja, ob tem pa predlagali, da dr. Jože Uhan prejme priznanje Občine Šentrupert. Občinski svet se je z njihovim predlogom strinjal.

Potrdili proračun za letošnje leto

Občina Šentrupert ni več na začasnem financiranju, saj so svetniki tudi v drugem branju potrdili predlog letošnjega proračuna. Občina je v času javne razprave prejela pobudo PGD Šentrupert, da se v proračunu predvidi denar za nakup nove črpalke in za popravilo podvozja gasilske cisterne, ki je stara 30 let in ima že veliko prevoženih kilometrov. »Brez tega gasilskega vozila PGD Šentrupert ne more aktivno sodelovati pri osnovni gasilski dejavnosti, gašenju požarov. Taka oprema je obvezna za društvo 2. kategorije,« so še zapisali šentrupertski gasilci.

Župan je dejal, da so se dogovorili, da občina poleg vseh drugih potreb vseh treh gasilskih društev zagotovi še dodatnih 22.000 evrov za nakup nove črpalke, v prihodnjih dveh letih pa bo tudi pomagala pokriti del stroškov zamenjave podvozja gasilskega vozila. Župan je tudi sam predlagal nekaj manjših sprememb proračuna, med drugim, da se zagotovi 3.000 evrov za obdarovanje predšolskih otrok v decembru.

Letošnji proračun predvideva dobrih štiri milijone evrov prihodkov in prav toliko odhodkov, od katerih je približno 1,5 milijona evrov namenjenih poplačilu obveznosti občine na podlagi odločitev na sodiščih, starih kreditov, poravnavi v sporu s knjižnico in CIK-om ter poplačilom nekaterih računov za obveznosti iz lanskega leta za redno in investicijsko vzdrževanje cest in obnovo Barbove graščine na Veseli Gori. »Sprejeti proračun, ki je sicer pretežno namenjen poplačilu starih obveznosti, nam vseeno v nadaljevanju leta omogoča konkretnejše delo. Poskušali smo upoštevati najbolj nujne potrebe,« je dejal Ramovš.

Občinski svet se je seznanil z idejno zasnovo za ureditev prostora za raztros pepela in razširitev pokopališča in s programskimi izhodišči za celostno urejanje zunanjih in notranjih površin šole, prav tako pa je v prvi obravnavi soglašal s spremembo odlokov o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo, ki omogočata, da bi lahko na vodovodno in kanalizacijsko omrežje priključili tudi objekte, ki iz različnih razlogov nimajo urejene vse gradbene dokumentacije.

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Tomaž Ramovš o proračunu 2023 in gasilcih Tomaž Ramovš o proračunu 2023 in gasilcih

Galerija