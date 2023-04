Maraton z radarji: na teh lokacijah vas bodo čakali tudi na območju PU NM

20.4.2023 | 19:30

Tudi letos se bo slovenska policija pridružila vseevropski akciji in po vsej državi izvedla maraton nadzora hitrosti, ki bo v petek, 21. aprila. Objavljamo lokacije, kjer bodo možje v modrem z radarji.

Maraton nadzora hitrosti bo na teh lokacijah potekal med 6. in 18. uro. Pri policiji poudarjajo, da želijo z vnaprejšnjim obveščanjem voznikov in objavo lokacij delovati predvsem preventivno, da bi vozniki z umirjeno in defenzivno vožnjo pripomogli k varnejšim cestam, s takšno vožnjo pa nadaljevali tudi takrat, kadar ne potekajo takšni poostreni nadzori.

Na teh lokacijah bodo policisti še posebej pozorni pri merjenju hitrosti.

Prevelika hitrost je namreč ločnica med življenjem in smrtjo in glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč, saj se je v zadnjih letih približno petina nesreč zgodilo prav zaradi tega. Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji, v zadnjih letih se giblje okrog 37 odstotkov.

M. K.