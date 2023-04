Najbolj prepričal Medvedek iz skrivnostnega kočevskega gozda

21.4.2023 | 09:50

Simon Pavlič s partnerico Mojco in zmagovalnim spominkom (Fotografije: Občina Kočevje)

Naj spominek 2023

Kočevje - V občini Kočevje že nekaj let izbirajo turistični spominek, ki najbolje predstavlja območje Kočevskega in njegove znamenitosti. Letos je posebna komisija med šestimi predlogi (vse najdete spodaj v fotogaleriji) kot najboljšega prepoznala in izbrala Medvedka iz skrivnostnega kočevskega gozda, avtorja Simona Pavliča, so sporočili iz Občine Kočevje.

Avtor, kamnosek, je ročno izdelal stiliziranega kamnitega medveda, ki se skriva v lesenem brlogu, prav tako ročno izdelani škatlici. Kamen, iz katerega je izdelan medved, je mogoče najti v kočevskem gozdu v sivi barvi, z obdelavo pa zasije v temnejših rjavo sivih odtenkih in se tako približa barvi medveda. Embalaža pa je ročno izdelana iz lokalnega hrasta, možna je tudi variacija iz bukve.

Komisijo je prepričala sveža pojavnost oblike medveda v kamnu lokalnega izvora. Pozitivno je ocenila tudi embalažo iz naravnega materiala, ki je minimalistična, a posebna, saj prikazuje celotno strukturo drevesnega debla.

Avtor bo za zmagovalni predlog prejel denarno nagrado v višini 600 evrov. Del nagrade v vrednosti do 1000 evrov pa bo prejel v obliki svetovanja in strokovnih storitev pri proizvodnji izdelka. Tako bo imel možnost s pomočjo strokovnjaka izdelek pripraviti do te faze, da bo primeren za prodajo v lokalnih turistično informacijskih centrih in na drugih mestih.

Spominek bo od junija dalje možno kupiti v vseh TIC-ih Zavoda Kočevsko.

M. K.

Galerija