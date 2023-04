Krško: Po desetletnem premoru Festival slovenskega šansona

Krško - Po desetletnem premoru na prvem sporedu Radia Slovenija vnovič pripravljajo Festival slovenskega šansona. Izbranih 20 izvajalcev se bo najprej predstavilo na majskih predizborih v Krškem in Murski soboti, deset finalistov pa na končni oktobrski prireditvi v Rogaški Slatini, so organizatorji povedali na včerajšnji novinarski konferenci v Krškem.

Gre za festival, s katerim Radio Slovenija spodbuja nastanek novih kakovostnih skladb in pesmi v slovenskem jeziku. Začel se je z razpisom, na katerega se je prijavilo skoraj 70 izvajalcev, strokovna žirija pa je izbrala 20 polfinalistov.

Deset se jih bo najprej 6. maja predstavilo v Kulturnem domu Krško in drugih deset v Gledališču Park v Murski Soboti 14. maja.

Obe prireditvi bodo neposredno radijsko in spletno prenašali. Strokovna komisija bo na vsakem predizboru izbrala pet šansonov. Polfinalno skupaj izbranih deset bodo izvajalci studijsko posneli in z njimi nastopili na zaključni prireditvi Festivala slovenskega šansona 2023 28. oktobra v Rogaški Slatini.

Na zaključni prireditvi bo radio Slovenija podelil pet nagrad za najboljše besedilo, nagrado za najboljšo uglasbitev, nagrado za najbolj obetavnega izvajalca oziroma avtorja, veliko nagrado Slovenski šanson 2023 za najboljši šanson v celoti in še nagrado občinstva. Prireditev bodo televizijsko neposredno prenašali.

Kot sta navedla sourednika festivala Teja Klobčar in Andrej Prezelj, bodo v prvem predizbornem večeru v Krškem nastopili Tomaž Hostnik, Glas 'n bas, Rade Kvartet, Zajtrk, Smaal Tokk, Patricija Škof, Dimmer in Pedenjpedi, Cafe Noisette, Miha Rebernik, Klemen Smolej in Miha Koren ter Ana Maria Mitić.

Na drugem predizboru v Murski Soboti se bodo predstavili Anja Strajnar, Prašnati, Veronika Kržičnik, Gašper Lovrec in Žan Plohl, Mihael Lajnar in Matevž Goršič, Violoncelli Itineranti, Andrej Tomšič, Anja Hrastovšek, Primož Vidovič, Ana Mezgec in Nakana ter Jure Ivanušič in Nordunk.

Za organizacijo festivala skrbi glasbeno uredništvo prvega sporeda Radia Slovenija z urednico Simono Moličnik. Ta je povedala, da gre pri šansonu za medsebojni preplet besedila in glasbe. Poslanstvo Radia Slovenija pa je med drugim tudi v spodbujanju kakovostne glasbene ustvarjalnosti.

Ocenila je tudi, da je glasbeno ustvarjanje na področju šansona zadnja leta "malce zamrlo". Izrazila je še veselje nad tem, da se je z omenjenim festivalom šansona odprla nova možnost za spodbudo tovrstnega glasbenega ustvarjanja.

