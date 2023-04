Gorele smeti v Žabjaku

21.4.2023 | 07:00

Velikokrat se iz Žabjaka takole vali dim ... (Foto: arhiv DL; B. B.)

Sinoči ob 19.35 so v ulici Žabjak v Novem mestu gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so ogenj na površini okoli 500 kvadratnih metrov pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJMIŠČE ŠENTJERNEJ 2002.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O. KRIŽIŠČE;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGORA, izvod 2. NOVA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI, izvod Železniki;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER GRADAC, izvod Proti Spomeniku.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2, na izvodu DESNO IN K.O.;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA ČRNOMELJ, na izvodu NA BREGU 17;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU, na izvodu NOVO NASELJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina, nizkonapetostno omrežje – Cerina med 8.30 in 11. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Račica, nizkonapetostno omrežje – Proti železnici med 11.30 in 14. uro in na podrtočju nadzorništva Krško mesto na območju TP Mikote med 8. in 10. uro, na območju TP Raški vrh med 10.15 in 12.15 uro in na območju TP Bučka med 12.30 in 15. uro.

M. K.