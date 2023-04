Med razpravo o proračunu tudi dva opomina Denisu Peršetu

21.4.2023 | 08:40

Svetnik Denis Perše (drugi z desne) je na seji od župana prejel dva opomina v debati o novozaposlenem v občinski upravi.

Šmarješke Toplice - Na nedavni občinski seji občine Šmarješke Toplice so svetniki z 9 glasovi za in 2 proti sprejeli zaključni račun lanskega proračuna.

Kot je povedala Darja Voglar, računovodkinja na občini, so leto 2022 sklenili s skoraj 4,4 milijona evri prihodkov in 6,8 milijona odhodkov. Prihodki so bili v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani v višini 55,4 odstotka, realizacija odhodkov pa je bila v višini 61,1 odstotka.

Darja Voglar, računovodkinja na OŠT (za govorniškim pultom)

Voglarjeva je naštela glavne naložbe investicije preteklega leta, od ureditve Turistično gospodarske cone Dolenje Kronovo, izgradnje kanalizacije in pločnika v Spodnji Družinski vasi, celovite infrastrukturne ureditve Dolenjega Kronovega in Vinice pri Šmarjeti ter prenovo in dozidavo osnovne šole v Šmarjeti, ki se je začela lani. Seveda ne gre pozabiti velika vlaganja v vzdrževanje cest in zakonsko predpisane naloge občine.

Vesel, da so svetniki večinsko podprli zaključni račun, je bil prvi mož občine Marjan Hribar: »Izvedli smo za 4,5 milijona investicij in na to smo ponosni. Mislim, da smo imeli celo največ investicij na prebivalca med vsemi dolenjskimi občinami. S tem tempom bomo nadaljevali,« je dejal in omenil trenutno največjo naložbo v občini, prenovo in dozidavo OŠ Šmarjeta, za katero se je občina lani zadolžila za 1,8 milijona evrov. Celotna investicija stane blizu 3,5 milijona evrov in »na njej vztrajno črpamo evropska sredstva in gremo z investicijskim ciklusom naprej. Občina vsa leta poravnava svoje obveznosti. Smo zelo vitka OU.«

Denis Perše: Proračun je fiktiven

Med županom Marjanom Hribarjem (za govorniškim pultom) in svetnikom Denisom Peršetom (drug z leve) se je vnela burna debata,

Pri zaključnem proračunu pa je se je odvila tudi burna razprava. Svetnik Denis Perše je menil, da je bil lanski proračun fiktiven. »Če nekdo planira neke investicije, je pomembno, da se predhodno zagotovijo sredstva. Pričakoval bi sklepe o sofinanciranju,« je dejal.

Župan Hribar mu je odgovoril, da če naložbe niso uvrščene v proračun, je nemogoče narediti prvi korak. »60 odstotna realizacija proračuna pa je zelo visoka,« je menil.

Podobno pojasnilo je Peršetu dal tudi svetniški kolega in predsednik Odbora za proračun in finance Tone Bobič, ki je povedal, da mora občina za to, da se pridobijo neka nepovratna dodatna sredstva za naložbe, državna, evropska ali katerakoli, najprej pripraviti vso dokumentacijo, vse projekte in zagotoviti finance v proračunu. Če jih ni ali je neuspešna na razpisu, se ne morejo realizirati. »Ta odstotek zato nikoli ne more biti 100-odstoten,« je dejal.

Vroče ob zaposlitvi Gregorja Zorka

Svetnika Denis Perše in Polonca Bevc (druga z leve) sta na občinsko upravo naslovila 24 vprašanj v zvezi z naložbami in projekti. Na OU zagotavljajo, da bosta prejela pisne odgovore.

Potem pa se je zapletlo zaradi enega od 24 vprašanj, ki sta ju svetnika Denis Perše in Polonca Bevc na občinsko upravo naslovila že pred sejo in sicer v zvezi z nedavno novo zaposlitvijo enega od občanov v občinski upravi, to je Gregorja Zorka. Deloval bo na področju investicij, prometne varnosti in razvoja lokalne skupnosti.

Perše je izpostavil, da gre morda glede na prejšnje sklepe KPK za konflikt interesov, saj je Zorko predsednik Godbe na pihala Šmarješke Toplice, ki je upravljavec Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi.

A župan Marjan Hribar, ki je v debati Peršetu izrekel dva opomina, meni, da gre za tendenciozno postavljeno vprašanje, za zavajajoče in škodoželjne trditve, ki si jih novo zaposleni ne zasluži, namignil je, da je avtor tega in ostalih vprašanj nekdo drug. Perše je po glasovanju o zaključnem računu sejo tudi zapustil.

Več o razpravi v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

