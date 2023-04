Jerneju Kavšku in ekipi vrtnaric ekološka pohvala Breza

21.4.2023 | 13:00

Jernej Kavšek (Fotografije: Jani Pavlin)

Ekipa vrtnaric z županom

Črnomelj - V Krajinskem parku Lahinja je ob svetovnem dnevu Zemlje včeraj potekala prireditev ''Cvetličice so za veselje in smeh'', na kateri je župan občine Črnomelj Andrej Kavšek podelil dve ekološki pohvali ''Breza''. Ti so prejeli mag. Jernej Kavšek in ekipa vrtnaric JP Komunala Črnomelj d.o.o.

''Breza'' je javna pohvala pri urejanju in varovanju okolja v občini Črnomelj. Mag. Jernej Kavšek je pohvalo, kot sporočajo z občine, prejel za prispevek na področju urejanja, varovanja in ohranjanja okolja, predvsem na področju raziskav divje rastočih orhidej, ter za osveščanje o pomenu pomembnosti ohranjanja narave, ekipa vrtnaric Komunale Črnomelj pa za vestno, prizadevno in skrbno delo na področju vzdrževanja hortikulturne podobe mestnega jedra, za ekološki in trajnostni pristop ter za neprecenljivi prispevek k izgledu mesta nasploh.

Oba prejemnika priznanja sta povezana s cvetlicami, zato je bila prireditev posvečena prav njim. Mag. Jernej Kavšek je predstavil svoje delo kot ljubiteljski botanik, direktor Komunale Črnomelj Samo Kavčič pa delo na področju vzdrževanja mesta. Obiskovalci so si ob koncu lahko ogledali tudi Info center Krajinskega parka Lahinja.

Za kulturni program so poskrbeli Viniški tamburaši z belokranjsko glasbo.

M. K.

