FOTO: 30 let Glasbene šole Lipičnik, praznični koncert navdušil nabito polno dvorano

21.4.2023 | 10:30

Vokalna skupina Singerca

Dvorana je bila povsem polna.

Orkester Glasbene šole Lipičnik pod vodstvom ravnatelja Janija Lipičnika

Mlada zasedba Pyxne

Otroški pevski zbor šole

Straža - Glasbena šola Lipičnik je sinoči s prazničnim koncertom, ki je navdušil do zadnjega kotička polno dvorano starškega kulturnega doma, obeležil 30 let uspešnega dela. S skrbno izbranim programom, ki je trajal dve polni uri, so svoje prijatelje, starše njihovih učencev in ostale popeljali na pravo glasbeno popotovanje po različnih žanrih in delih sveta.

Nastopili so sedanji in bivši učenci njihove šole ter njihovi sodelavci. Tako so zaigrali in zapeli Orkester glasbene šole Lipičnik, komorna zasedba flavt, mlada zasedba Pyxne, vokalna skupina Singerca, zasedba Tamburica, sekstet klavirskih harmonik, učenke pevskega oddelka, zasedba Polk&Roll in otroški pevski zbor.

Zasebna glasbena šola je svoja vrata pred tremi desetletji odprla kot glasbena delavnica z enim oddelkom skupinskega pouka za električne klaviature v Novem mestu, danes pa imajo petnajst izobraževalnih oddelkov in podružnice v Grosupljem, v Metliki in Straži, kjer je tudi sedež šole.

»Ko sem kot mladenič pri dvajsetih in nekaj ustanovil to šolo, se še nisem zavedal, da je pedagoško delo le transformator med stvarstvom in učencem. In v vseh teh letih, ko se še vedno učim učiti, sem ugotovil, da je največje orodje vsakega učenca pravzaprav želja po znanju. Veste, pedagoška ura je le trenutek, ki ga preživimo z učencem, in učenec dobi na tej uri le napotke in korekture, tako, kot dobi cvetlica enkrat tedensko le vodo, ljubezen in substral. Rasti in zacveteti pa mora sama. Ko uspemo našemu učencu vnesti to zavedanje, takrat njegova cesta zavije v pravo smer. Cesta bo vedno ovinkasta, imela bo vzpone in ravnine, tudi luknje in jame, kot vse ceste na svetu. A pripeljala ga bo na cilj, če bo le imel dovolj goriva. In še enkrat poudarjam, to gorivo je želja po znanju,« je v svojem nagovoru zbranim poudaril Jani Lipičnik, ravnatelj ter duša in glavni motor šole in dodal, da Glasbena šola Lipičnik ni on, temveč njihov kolektiv, saj vsi skupaj sledijo poslanstvu.

Tako so ob jubileju sodelavcem, ki so s šolo že vrsto let, podelili pakete, in sicer Katji Lipičnik, Danici Župec, Urški Strnad, Tini Žerovnik, Klemnu Marinčiču, Alexu Zorku in seveda Janiju Lipičniku, v imenu Občine Straža pa je plaketo za vse sodelovanje prevzel župan Dušan Krštinc. Slednji bo Janiju Lipičniku in njegovi šoli ob jubileju v soboto na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika podelil zahvalo občino.

Utrinke sinočnjega koncerta si lahko ogledate v galeriji.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

