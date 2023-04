Za bazen nič denarja od države; dražja komunala

Novomeški svetniki so po žrebu in po njem znani dokončni sestavi občinskega sveta končno dočakali tudi skupinsko fotografiranje. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Na včerajšnji peti redni seji v tem mandatu je novomeški občinski svet istočasno sprejel kar tri za delovanje občine pomembne dokumente - zaključni račun proračuna za leto 2022, rebalans proračuna za leto 2023 in v prvi obravnavi še proračun za leto 2024.

Med izhodišči za prvi letošnji rebalans proračuna je župan Gregor Macedoni v uvodnem pojasnilu izpostavil določen delež nerealiziranih prihodkov iz lanskega leta, namenjenim dvema velikima investicijama, prenovi hiše na Glavnem trgu 2 in Rozmanove ulice, ki sta praktično že zaključeni, pridobivanje denarja zanju pa je še v postopkih pri pristojnih državnih organih. Poleg tega se je tudi povprečnina dvignila za dobrih osem odstotkov. Po oktobrskem dvigu plač so se te ponovno dvignile s 1. aprilom, kar prav tako vpliva na proračun. Svoje je dodala tudi inflacija in z njo povezani večji stroški. V rebalans je vključeno tudi pokritje izgub v obeh vrtcih in Zavodu Novo mesto ter deleža izgub podjetja Komunala, ki pade na novomeško občino. Kot bolj pozitiven del zgodbe rebalansa proračuna je župan navedel priliv denarja za projekt, ki so sofinancirani iz evropskih in državnih razpisov. Tako je v z rebalansom popravljenem letošnjem proračunu načrtovanih za 3,3 milijona več odhodkov in kar za 7,4 milijona evrov več prihodkov.

Glavni projekti, ki so se začeli že lani in se letos zaključujejo, sta obe brvi prek Krke v Kandiji in Irči vasi, vodovod Gabrje - Hrušica, kanalizacija v Lakovnicah, podjetniški inkubator na Novem trgu, kolesarska povezava Novo mesto - Straža, ureditev stanovanj na Glavnem trgu in projekt Sokrates. »Potem so tu še gradnja bazena, pokrite tribune na stadionu, vodovod v Ždinji vasi, komunalno urejanje poslovno-industrijske cone na Cikavi, rekonstrukcija ceste Gabrje - Pangrč Grm, preureditev kuhinje v vrtcu Pedenjped ter ureditev prezračevanja v vzgojno izobraževalnih objektih, kar bo izvedeno, če bomo uspešni na razpisu, ki bi zagotovil stoodstotno sofinanciranje. Poleg tega načrtujemo še nekatere projekte, katerih udejanjanje ni odvisno od občine, ampak od drugih dejavnikov - na primer obnova Narodnega doma, kjer upravno sodišče še ni razsodilo v primeru tožbe občana v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja,« je v obrazložitvi predloga rebalansa proračuna povedal župan Gregor Macedoni.

Svetniki so imeli ob tem kar nekaj vprašanj, med drugim tudi v zvezi z velikim zvišanjem vsote, namenjene gradnji bazena. Župan je pojasnil, da je v tem primeru občina izpadla iz sistema sofinanciranja. Pred tremi leti, v času načrtovanja gradnje bazena, je država še načrtovala sofinanciranje na področju športne infrastrukture tudi za gradnjo bazenov, potem pa so se premislili in v sofinanciranje vključili le obnovo obstoječih bazenov. Bazen bo v roku dveh do treh mesecev končan, primernih razpisov, od katerih bi si občina lahko obetala sofinanciranje, pa trenutno ni na vidiku, tako da vse kaže, da bo občina financirala njegovo gradnjo v celoti.

Dražja komunala

Občinski svet je poleg poslovnega plana Komunale Novo mesto za leto 2023 sprejel, kot smo že napovedovali, tudi nove cene komunalnih storitev. Podražitev bo predvidoma v višini 170.000 evrov subvencionirala občina. V povprečju bo račun za štiričlansko družino ob upoštevanju občinske subvencije višji za približno šest evrov oziroma za deset odstotkov, nove cene komunalnih storitev pa so, kot poudarjajo na rotovžu, še vedno med najnižjimi v primerjavi z ostalimi mestnimi občinami.

Kadrovske zadeve

Občinski svet je podal soglasje k imenovanju Luke Blažiča za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, v svet novomeške knjižnice pa so bili kot predstavniki ustanovitelja imenovani Mitja Ličen, Mitja Sadek, Matija Škof in Verica Turk Tisov. Svetniki so podali pozitivno mnenje o Marti Pavlin, kandidatki za ravnateljico Osnovne šole Center, Evo Filej Rudman, Ivana Kralja in Roberta Sotlerja so imenovali za predstavnike ustanovitelja v svet Zdravstvenega doma Novo mesto, Katerino Božič in Majo Dragan pa v upravni odbor Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto.

Še nekaj sklepov

Svetniki so potrdili posamezne predloge za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov za leto 2022 in soglašali z izplačili v predlagani obliki, razen za vrtca Pedenjped in Ciciban, kjer se izplačilo izvede šele po objavi sklepa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v Uradnem listu RS.

V prvi obravnavi je bil zaradi sprememb namenske rabe zemljišč sprejet dopolnjen predlog odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom in odlok o turističnem vodenju, ki turističnim vodnikom, vpisanim v register lokalnih turističnih vodnikov, omogoča enotne pogoje za delo na območju Dolenjske. Občinski svet je podprl pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije za zgodovinska mestna središča, katere namen je spodbuditi pristojne institucije, da v okviru medresorskega pristopa takoj pristopijo k sistemski ureditvi zgodovinskih mestnih središč, da bodo omogočala kakovostno okolje za bivanje in privlačno okolje za zasebne in javne investicije ter podjetniške dejavnosti.

