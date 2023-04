Ob glasni glasbi tudi sam glasen - treznil se ni doma

21.4.2023 | 11:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Danes nekaj pred 6. uro je v Brežicah padel voznik mopeda. Po prvih ugotovitvah policistov je 36-letnik pri vožnji po delovišču izgubil oblast nad mopedom in se pri padcu lažje poškodoval. Oskrbeli so ga v brežiški bolnišnici, sporočajo iz PU Novo mesto.

Ukradli lesene stole in klopi

Z dvorišča stanovanjske hiše v naselju Muhaber je neznanec v noči na četrtek ukradel lesene stole in klopi. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za okoli 300 evrov.

Ob glasni glasbi tudi sam glasen

Nekaj pred 18. uro so bili novomeški policisti obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju Brezje. 43-letni kršitelj, ki je predvajal glasno glasbo in z vpitjem kršil javni red in mir, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov. Moškemu, ki je bil pod vplivom alkohola, so odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Prijeli tihotapce in migrante

Policisti so v četrtek in v noči na danes obravnavali tri tujce, ki so v avtomobilih nezakonito prevažali migrante. Vsem trem so zasegli vozila in jih s kazensko ovadbo prepeljali pred preiskovalnega sodnika. Postopki s tujci še potekajo, so sporočili s Policije uprave Novo mesto.

V četrtek, okoli 13. ure, so policisti med opravljanjem nalog na območju Trnja v Brežicah ustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak. Vozil ga je Romun, za katerega so ugotovili, da prevaža pet Turkov in štiri Iračane, ki so nezakonito vstopili v državo.

V noči s četrtka na danes so na Obrežju ustavili osebni avtomobil italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da ga vozi Albanec in v njem prevaža šest Iračanov.

Prav tako danes ponoči so na Obrežju ustavili še Srba, za katerega so ugotovili, da v vozilu hrvaških registrskih oznak prevaža štiri Kitajce, ki so pred tem na nezakonit način vstopili v državo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Čatež ob Savi, Loče, Jereslavec, Mokrice) izsledili in prijeli 34 državljanov Maroka, 17 državljanov Bangladeša, 15 državljanov Rusije, sedem državljanov Pakistana, sedem državljanov Indije, štiri državljane Turčije, dva državljana Alžirije, dva državljana Palestine, dva državljana Kitajske in državljana Mongolije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 73. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 229 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 13 nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, ponarejanja denarja, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.