Odstrel 230 medvedov: Skoraj tretjino jih bodo odvzeli na širšem Kočevsko-ribniškem

21.4.2023 | 14:30

Simbolna slika; arhiv DL

Na cesti med Škofljico in Turjakom so v torek obravnavali dva primera trka osebnega avtomobila v medveda. Eden je poginil (na sliki; foto: FB), drugi pa je preživel in pobegnil v gozd.

Kočevje/Ribnica - V izsledkih najnovejše ekspertize in predloga, ki so jo pripravili strokovnjaki na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Gozdarskem inštitutu Slovenije in Zavodu za gozdove Slovenije, lahko med drugim preberemo tudi, da je izjemna prisotnost populacije rjavega medveda, zaščitene prosto živeče živalske vrste, še naprej v širnih kočevsko-ribniških gozdovih. Posledično je bilo na tem območju evidentiranih največ konfliktov z njimi (resni škodni primeri, ogroženost ljudi), saj se zaradi številnih okoliščin vse bolj pogosto gibljejo izven gozdnega habitata in prihajajo v stik s človekom. Sodeč po razpredelnici, ki jo je na podlagi ekspertize pripravilo ministrstvo za naravne vire in prostor, ne čudi, da je v odločbi za odvzem iz narave z odstrelitvijo 230 osebkov rjavih medvedov največja kvota med 124 lovišči v upravljanju lovskih družin ter lovišč s posebnim namenom (državnih) dodeljena ravno zeleni bratovščini onstran Turjaka.

Območja lovišč Dolenja vas, Ribnica, Sodražica, Turjak, Velike Lašče, Loški Potok in Velike Poljane sodijo v ribniški bazen. Dovoljen jim je odstrel skupaj 42 medvedov. Prav tako 42 osebkov naj bi odvzeli v loviščih kočevskega lovskega bazena (LD Kočevje, državno LPN Kočevsko, Mala Gora, Osilnica, Banja Loka-Kostel, Draga). »Verjetno je letošnja dovoljena kvota odstrela doslej najvišja, vendar bo zagotovo dejanski odvzem bistveno nižji glede na dovoljenje resornega ministrstva. Pričakovati je nekatere zaplete,» pravi Boštjan Češarek, predsednik LD Ribnica, ki ima 5.100 hektarjev lovnih površin. Odvzem iz narave z odstrelom je dovoljen z visoke preže, v oddaljenosti 1,5 kilometra od naselij pa tudi s tal. Odvzem ni dovoljen s pogonom, pritiskom in brakado.

Odvzem namenjen lovnemu turizmu

»Člani Lovskih družin v večini medveda (predvsem zaradi cene) sploh ne lovijo. Tudi tokratni odvzem je namenjen lovnemu turizmu, ki praviloma pritegne tujce. In ko gre za turizem se vse pač ustrezno tudi plača,» je še dejal Češarek.

Jože Kure (Foto: M. G.)

Območje LD Kočevje sicer meri 6.125 hektarjev lovne površine, a se je zaradi urbanizacije prostor skrčil za približno tisoč hektarjev. »Odvzem medvedov je mogoče realizirati, saj se jih okoli res veliko klati. V naši LD izvajamo odstrel člani, saj je to nagrada za prizadevanje in uresničevanje nalog lovca, tujcev (proti plačilu) v naši LD ni bilo že kar nekaj let. Na eni preži sta vedno dva lovca, trenutno pa se izvaja lov na dveh prežah,» so besede Jožeta Kureta, predsednika LD Kočevje, ki je še povedal, da se je v zadnjih letih število kosmatincev v njihovi LD močno povečalo - po oceni čuvajev imajo vsaj 20 stalno opaženih, verjetno tudi na račun pritožbe okoljevarstvenikov na sodišču pred tremi leti.

Medtem pa je število medvedov na območju LD Ribnica ustaljeno in večje rasti, ugotavlja Boštjan Češarek, ni opaziti.

Miran Bartol (levo) (Foto: M. G.)

Ob vsem tem je treba še povedati, da je omenjena odločba resornega ministra o odstrelu veljavna do 31. decembra letos. Bo mogoče v tem času iz narave res odvzeti vseh 230 kosmatincev? »Za Kočevsko-belokranjsko (LD Dragatuš, Črnomelj, Loka, Predgrad ,Sinji Vrh, Smuk Semič, Vinica) in Suhokranjsko (Dobrepolje, Grosuplje, Taborska jama, Krka, Lazina, Struge na Dolenjskem in Suha krajina) lovsko upravljavsko območje je načrtovan odstrel 101 medveda, lani 99. Realno je to pričakovati, saj je medvedov veliko opaziti,» so izkušnje Mirana Bartola, vodje odseka za gozdne živali in lovstvo na kočevskem Zavodu za gozdove.

M. Glavonjić