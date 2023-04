FOTO: Novomeški dijaki državni prvaki v rokometu

21.4.2023 | 17:30

Dijaki novomeške Srednje elektro šole in tehnične gimnazije so v finalu premagali Gimnazijo Ledina in se veselili naslova državnih srednješolskih prvakov.

V finalu smo spremljali napeto srečanje.

Tretje mesto so osvojili rokometaši novomeške Srednje strojne šole.

Ob koncu so razglasili najboljšo sedmerico finalnega turnirja. Priznanja jim je podelil selektor moške reprezentance Uroš Zorman.

Novo mesto - Dijaki Srednje elektro šole in tehniške gimnazije (SEŠTG) Šolskega centra Novo mesto so danes v dvorani Leona Štuklja osvojili naslov šolskih državnih prvakov v rokometu, tretjega v zgodovini šole. V finalu so tesno z 21:20 premagali vrstnike iz Gimnazije Ledina, tretje mesto so osvojili dijaki Srednje strojne šole Šolskega centra Novo mesto, četrta pa je bila Gimnazija Ormož.

Rokometaši SEŠTG Šolskega centra Novo mesto so v polfinalu z 21:16 premagali ormoške gimnazijce, v drugem polfinalu pa je bila Gimnazija Ledina z 19:17 boljša od druge domače ekipe, in sicer Srednje strojne šole Šolskega centra Novo mesto.

Začetek finala je bil izenačen, v nadaljevanju pa so se uspeli domači prevzeli pobudo, po prvih dvajsetih minutah so imeli tri zadetek prednosti (12:9). Rokometaši Gimnazije Ledina so po odmoru izkoristili več kot štiri minute dolg strelski post Novomeščanov, dobrih devet minut pred koncem sta bili ekipi izenačeni na 14:14. V napetem zaključku je kazalo, da bo potreben podaljšek, saj so gostje nekaj sekund pred koncem uspeli izenačiti na 20:20. A domači so žogo uspeli hitro spraviti do Matica Derganca, ki je drvel v protinapad in zadel za nepopisno veselje Novomeščanov, ki jih je vodil Kristijan Turk.

Ob koncu tekmovanja so razglasili tudi najboljšo sedmerico finala, v katero so se uvrstili David Smolič (SSŠ ŠC Novo mesto), Blaž Majhen (Gimnazija Ormož), Mark Šalamon, Vid Wostner (oba Gimnazija Ledina), Jakob Ščuka, Luka Muhič in Nace Zajc (SEŠTG ŠC Novo mesto). Priznanja jim je podelil selektor moške rokometne reprezentance Uroš Zorman.

Za najboljšega igralca so izbrali Naceta Zajca, najboljši strelec je bil s 16 zadetki Tit Grabovac (Gimnazija Ormož), za najboljšega vratarja pa je bil razglašen Mark Šalamon.

Besedilo in fotografije: R. N.

