Na Gačah spremenili ime in odprli pustolovski park

21.4.2023 | 18:30

Pustolovski park je skupaj s predstavniki podjetja Gače odprla semiška županja Polona Kambič. (Foto: I. Vidmar)

Gače - V Rekreativno turističnem centru Gače, kot se po novem imenuje dosedanji smučarski center nad Črmošnjicami, so začetek poletne sezone obeležili z dnem odprtih vrat, odprtjem pustolovskega parka, celodnevno dogajanje pa bo svoj vrhunec doživelo s koncertom skupine Modrijani.

»Letos smučišče praznuje šestdesetletnico delovanja in ob tej priložnosti smo želeli narediti večji dogodek, a ga žal zaradi previsokih stroškov ne bomo mogli. Pustolovski park, ki ga odpiramo, je s štiridesetimi enotami eden največjih na območju Dolenjske in Bele krajine. V parku so tri različne proge - najlažja, namenjena otrokom, se imenuje Lisičja, srednje zahtevna je Volčja in najzahtevnejša Medvedja. Del medvedje proge poteka tudi enajst do dvanajst metrov nad tlemi,« o novi pridobitvi, ki je sledila lanski postavitvi otroškega igrišča, pove vodja RTC Gače Borut Koprivnik.

Borut Koprivnik

Pustolovski park bo do sredine junija deloval le konec tedna, od petka do nedelje, poleti oziroma do 1. septembra pa od srede do nedelje. Med tednom bo deloval predvidoma od 14. do 20. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 10. do 2. ure. Za organizirane skupine nad deset ljudi bodo park odprli tudi izven navedenih terminov.

»Želimo pripraviti čim več dejavnosti za otroke, uvesti nameravamo tudi dnevne ali celo letne kombinirane vstopnice za pustolovski park in uporabo električnih koles, saj se zavedamo, da z otroki sem gor pridejo tudi starši in stari starši, ki se jim lahko pridružijo pri dejavnostih ali pa kaj pojedo in popijejo,« tržno strategijo RTC Gače pojasni Bor Koprivnik.

Tudi v poletni sezoni na Gačah načrtujejo več dogodkov. Pripravili bodo kolesarsko dirko za otroke do 12. leta za veliko nagrado Gač in dirko v gorskem kolesarstvu. Radi bi pripravili tudi tekaško tekmovanje, ki bi ga prihodnje leto vključili v tekaški pokal Teki Dolenjske. 23. junija bodo pripravili zdaj že tradicionalni Rock Gače. Organizirajo tudi tako imenovane team buildinge in rojstnodnevne zabave in celo poroke.

Do sedaj prevladujočo smučarsko dejavnost so v RTC Gače na ta način konkretno razširili na celo leto in tako s poletnimi športnimi aktivnostmi in s široko gostinsko ponudbo postali precej manj odvisni zgolj od števila snežnih dni.

Pustolovski park je skupaj s predstavniki podjetja Gače odprla semiška županja Polona Kambič, ki je ob tej priložnosti izrazila zadovoljstvo, da je podjetje Gače pograbilo zgodbo smučišča in da se zimska dejavnost širi tudi v poletje oziroma skozi celo leto: »Pomembno je, da niso več tako odvisni le od snega, ki ga letos sicer ni manjkalo. Prav je, da je poudarek tudi na poletni sezoni, mi pa smo jim pri tem pomagali z otroškimi igrali, s katerimi poleg pustolovskega parka lahko pritegnem otroke. Če pritegnemo otroke, z njimi pritegnemo tudi starejše. Vesela sem, da jim je uspelo premagati vse finančne in birokratske ovire. Priti do vseh potrebnih papirjev je tu v občutljivem in zaščitenem naravnem okolju velik podvig.«

I. V.

