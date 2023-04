Golob, Bergant, Lucija, kviz in še kaj

21.4.2023 | 18:40

Tadeja Goloba je zasliševal Igor E. Bergant. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Že tradicionalni teden knjige, ki ga vsako leto ob tem času pripravlja založba Goga na Glavnem trgu in v svoji tamkajšnji knjigarni, je tudi letos imeniten uvod v bogato literarno dogajanje v novomeškem starem mestnem jedru. Po torkovem Pripovedobranju v bralnem klubu Knjigarne Goga z literarni potovanji Potopimo Islandijo! Borisa Kolarja in Očarljivi skupinski samomor Arta Paasilinna, sta v sredo na oder ob rotovžu stopila dva nekdanja sodelavca športnega programa Televizije Slovenija novinar in voditelj oddaje Odmevi Igor E. Bergant in nekdanji novinar in pisatelj, avtor zelo branih kriminalnih romanov Tadej Golob. Bergantovo zaslišanje Goloba je bilo uspešno, saj je ta na koncu priznal, da je precej užaljen, da, potem ko je bil z nagrado kresnik nagrajen za svoj prvenec Svinjske nogice, za svoje odlične kriminalke ne dobi nobene uradne pohvale v obliki te ali one literarne nagrade. Golob je svojim novomeškim bralcem zaupal tudi prizorišče umora v šestem romanu iz svoje serije kriminalk, ki jih izdaja pri založbi Goga: Truplo najdejo na poti na Triglav, kjer se slučajno znajdeta tudi inšpektor Taras s svojim sodelavcem Brajcem in ugotovita, da med gorsko nevihto umrlega ni ubila strela, ampak je bil umorjen.

Lucija Stepančič

Sinoči je bila gostja Goginega tedna knjige še ena avtorica te novomeške založbe Lucija Stepančič, ki je v pogovoru s Carmen L. Oven predstavila svoj drugi roman Adolf in Eva, farso, v kateri nastopajo ostareli Adolf Hitler in njegova Eva, Joseph in Magda Goebbels, Hermann Göring in Leni Riefenstahl. Druga svetovna vojna se ni zgodila in junaki njene zgodbe niso zagrešili tistega, kar bi zagrešili, če bi vojna bila. Njihov mir skali prihod pripadnika balkanskega nearijskega naroda Josip Broz, ki hitro omreži srca pripadnic nežnejšega spola in njihovim moškim odvzame pozornost.

Knjižni sejem

Teden knjige se danes nadaljuje z literarnim kvizom, ves čas pa so na priložnostnem knjižnem sejmu bralcem na voljo izbrane knjige po sejemskih cenah.

I. Vidmar

