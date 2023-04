V ponedeljek začetek 4. faze rekonstrukcije CKŽ

22.4.2023 | 14:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Prometna ureditev ob gradnji

Krško - Mestna občina Krško bo skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo, v ponedeljek, 24. aprila, začela četrto fazo ureditve Ceste krških žrtev, in sicer izgradnjo krožnega krožišča in pripadajočih priključkov na območju obstoječega križišča ''Lesnina – Kmetijska apoteka''. Vrednost projekta znaša okoli 3,8 milijona evrov, od tega bo skoraj 2,3 milijona zagotovila DRSI, nekaj več kot poldrugi milijon evrov pa MO Krško.

S ponedeljkom bo dostop do trgovskih, proizvodnih, gostinskih in poslovnih objektov v industrijski coni omogočen izmenično enosmerno s semaforiziranim načinom, kot je prikazano na shemi levo (dostop samo iz smeri Petrola, izvoz samo v smeri proti stadionu). Začasni dostop do Kmetijske Apoteke bo, kot so sporočili z občine, potekal preko izvoza iz Petrola in bo namenjen izključno za stranke apoteke.

M. K.