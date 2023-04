Letos so se posvetili nasmehu

22.4.2023 | 08:30

Ustvarjanje mladih likovnikov je budno spremljala akademska slikarka Andreja Schwenner. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Na Osnovni šoli Dragotina Ketteja v Novem mestu so v četrtek pripravili 15. državno likovno srečanje šol s prilagojenim programom. Potem ko je leta 2020 srečanje odpadlo, lani in predlani pa so ga izpeljali na daljavo oziroma so učenci ustvarjali vsak na svoji šoli, je letos srečanje znova potekalo, kot mora. Tokratna tema ustvarjanja je bila Nasmeh, tehnika pa kolaž. Sodelovalo je štirideset otrok iz štirinajstih šol, organizatorica in mentorica srečanja pa je bila akademska slikarka Andreja Schwenner.

Ustvarjena dela je ocenil slikar in grafik Janko Orač. Najboljša tri dela so dobila posebna priznanja, vsi sodelujoči pa so dobili priznanja za udeležbo.

