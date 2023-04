Poplava, na srečo v kopalnici; danes zjutraj pa potres

22.4.2023 | 08:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 13.00 je v ulici Nad mlini v Novem mestu v stanovanjski hiši zaradi napake na vodovodni napeljavi prišlo do izlitja vode v kopalnici. Gasilca GRC Novo mesto sta zaprla ventil. Za odpravo napake pa bo poskrbel lastnik.

O ostalih morebitnih včerajšnjih izrednih dogodkih Uprava za zaščito in reševanje ne poroča.

Zato pa so davi, ob 5.08, seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Trebnjega, 34 km jugovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci naselij v okolici Trebnjega in Ivančne Gorice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

M. K.