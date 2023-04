3. Ciderfest v Boštanju - Najboljše vzorce prinesli Korošci

22.4.2023 | 09:30

Predsednik TD Boštanj ob Savi Aleš Germovšek (na levi) je podelil nagrade. (Fotografije: Pavel Perc)

Janez Mirkac iz Pameč (na desni) je prejel zlato jabolko iz rok Aleša Germovška.

Kozjanski park je najboljšim podaril sadike jablan.

Župan Srečko Ocvirk izroča plaketo Janezu Mirkacu.

Boštanj - Sevnica je po svetu nekoliko bolj znana, ker je bila doma v mestu ob Savi nekdanja prva dama ZDA Melania Trump. Ljubiteljem mesnin pa je bolj znana kot začetnica tekmovanja najboljših salamarjev v državi; vse bolj se uveljavlja tudi festival modre frankinje. Prve korake pri uveljavljanju jabolčnika, pa tudi jabolčnega vina in sokov, pa so že pred šestimi leti naredili Boštanjčani z ocenjevanjem sadnih vin in sokov, ki je preraslo Ciderfest – salon sadnih vin in sokov. V četrtek je prizadevno Turistično društvo Boštanj, ki ga vodi Aleš Germovšek, v dvorani Partizana pripravilo tretji salon Ciderfest.

Aleš Germovšek je povedal, da so letos ocenjevali 50 vzorcev (od tega je bilo 10 sokov), razvrstili so jih v 6 kategorij, in da je bila kakovost odlična, saj so izločili le dva vzorca. Najboljše vzorce so prinesli Korošci, ki so osvojili največ zlatih plaket, blizu so jim tudi domačini iz Boštanja in okolice ter Kozjanci. V prestižni kategoriji tradicionalnih jabolčnikov iz mešanih travniških sadovnjakov se je najbolj izkazal Janez Mirkac - Kmetija Rebernik iz Pameč pri Slovenj Gradcu. Zmagal je tudi v kategoriji sortnih jabolčnikov iz mešanih travniških sadovnjakov, za vzorec je prejel oceno 18,37 točke. Dobil je zlato plaketo in iz rok Germovška še stilizirano zlato jabolko, delo boštanjskega umetnika Alojza Raka.

V tej kategoriji je bil drugi Alojz Udovč iz Jelovca pri Boštanju (18,30 točke), tretji Stane Možič z Ledine nad Sevnico (18,00), četrti Sandi Kovačič iz Šentvida pri Planini (17,97), peti Alojz Udovič z Okiča nad Boštanjem (17,67), šesti Jože Jeseničnik - Kmetija Miklavž iz Velike Mislinje (17,67) in sedmi Alojz Zalašček, nekdanji kralj cvička iz Boštanja (17,60 točke).

Absolutno najvišjo oceno 18,73 je prejelo podjetje Malner d.o.o. iz Prešnice pri Kozini, in sicer v modernih stilih jabolčnika, kot so poimenovali jabolčnike, pridelane iz konzumnih jabolk. V tej je zlato plaketo za Cider, l. 2021, prejela tudi Kmetija Ratajc iz Rovišča pri Studencu (18,67 točke) in KZ Šaleška dolina z.o.o., Metleče pri Šoštanju (18,07). Malner je pridelal tudi najboljše jabolčno vino.

