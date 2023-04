Trojni jubilej patra Janeza Hollensteina iz pleterske kartuzije

22.4.2023 | 11:00

P. Janez Hollenstein (v sredini) letos praznuje 90. rojstni dan, 70 let redovništva in 60 let od prihoda v pletersko kartuzijo. Na sliki na sinočnjem koncertu.

Koralni zbor Akdemije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom Toneta Potočnika je navdušil zbrane.

Med obiskovalci so bii tudi Lojze Peterle, Jožef Lap, idr.

Stara gotska cerkev pleterske kartuzije

Voščilo šentjernejskega župana Jožeta Simončiča

Čestitka novomeškega župana Gregorja Macedonija

Pleterje - Društvo Zgovorna tišina je sinoči v stari gotski cerkvi Kartuzije Pleterje organiziralo koncert koralne glasbe v izvedbi Koralnega zbora Akademije za glasbo v Ljubljani.

Koncert so pripravili v čast slavljenca, patra Janeza Hollensteina, dolgoletnega priorja kartuzije, ki letos praznuje 90. rojstni dan, 70 let redovništva in 60 let od prihoda v pletersko kartuzijo.

Kot je v imenu Kulturnega društva Zgovorna tišina povedal njegov pobudnik in predsednik Zvone Pelko, sicer arhitekt, fotograf, oblikovalec, po rodu iz Novega mesta, so slavljencu posvetili praznično monografijo z naslovom Čisto in bistro oko, zagledano v Boga.

V njej predstavljajo Hollensteina, ki je po rodu Švicar, kot pomembnega kartuzijana, dolgoletnega priorja pleterske kartuzije, meniha in modrega misleca, pa tudi umetnika – je namreč umetniški kovač. Kot prior se je v letih 19985 in 1995 zavzemal za obnovitev v izvorni obliki v drugi svetovni vojni močno poškodovane pleterske kartuzije in po osamosvojitvi z demokratičnim duhom, ki ga je pridobil od očeta, iskal »umestitev kartuzijanov v novi družbeni red«.

Ker se kartuzijani preživljajo z delom lastnih rok, se je zavzemal za naravi prijazno gospodarstvo, zasnoval je blagovno znamko PLETER, danes uveljavljeno in spoštovano pri nas in po svetu.

»Bilten je društvo zasnovalo na bogatih sadovih p. Janeza Hollensteina preko njegove pisane besede in umetnega kovaštva, ki ga še vedno udejanja v kartuzijanskem poslanstvu,« je dejal Pelko.

Čestitke šentjernejskega in novomeškega župana

Več o vsebini gregorijanskega korala je zbranim povedal Tone Potočnik, umetniški vodja Koralnega zbora Akademije za glasbo v Ljubljani, ki je s svojimi študenti poskrbel za duhovno bogato doživetje. Izjemno akustično staro gotsko cerkev so napolnile melodije gregorijanskega korala, saj prav koralno petje predstavlja eno izmed glavnih razsežnosti meniškega dneva in noči kartuzijanskega reda.

Slavljenca, ki se je v družbi dveh menihov tudi udeležil koncerta koralne glasbe in je bil vidno vesel, so ob jubileju počastili mnogi, saj je bila gotska cerkev nabito polna obiskovalcev, znanih osebnosti iz kulturnega in družbenega življenja pri nas.

Še posebej so p. Hollensteinu čestitali in mu izročili darilo: šentjernejski župan Jože Simončič, novomeški župan Gregor Macedoni – Hollenstein je namreč tudi častni občan mestne občine, ter Jožica Verček, ki je patru v imenu Turistično kulturnega društva Trškogorsko srce izročilo pleteno srce.

Več o p. Janezu Hollensteinu v eni od prihodnjih tiskanih izdaj Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

