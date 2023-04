FOTO: Katera najlepša krava v deželi je tej

23.4.2023 | 15:10

Šampionski naslov je pripadel Mateni iz hleva Jana Modica iz Matene pri Igu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Po trinajstletnem premoru je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenija včeraj na posestvu Kmetijske šole Grm v Sevnem pripravila 7. državno razstavo govedi rjave pasme. Tokrat pod sloganom Rjava je ta prava.

Na tokratni razstavi je sodelovalo enaintrideset rejcev s 97 živalmi. Za sodelovanje na razstavi so se s tremi kravami pripravljali tudi gostitelji s Kmetijske šole Grm, a jim je udeležbo preprečil virus, s katerim so se pred prireditvijo okužile grmske tekmovalke, tako da se niso mogle pomeriti s tekmicami iz drugih krajev Slovenije.

Katera najlepša v deželi je tej?

Čeprav je šlo šele za sedmo državno razstavo govedi rjave pasme, pa gre pri tej prireditvi za precej dolgo tradicijo, saj je bila prva že davnega leta 1955, predzadnja, šesta, pa leta 2010, pred trinajstimi leti na istem kraju kot letos.

Rjavo pasmo je predstavil Matic Rigler, strokovni tajnik Zveze rejcev govedi rjave pasme in vodja selekcijske službe na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana, ki je tudi vodil organizacijo prireditve: »Rjava pasma se je iz Švice, od koder izvira, začela širiti ob koncu 19. stoletja. Izvirale naj bi iz kraja Montafon, zato jim ponekod rečejo tudi montafonke. Sprva so jih uporabljali tako za pridelavo mleka kot tudi mesa in za delovno živino, pozneje pa predvsem za mleko. K nam se je najprej širila na Primorskem in od tam proti Dolenjski in Novemu mestu. Njene glavne značilnosti so dolgoživost, miren temperament in kakovostne beljakovine v mleku. Tisti, ki se ukvarjajo s predelavo mleka v sire, iz mleka teh krav dobijo največ. To je ena najboljših pasem za sirarstvo. Pri mleku krav te pasme je tudi čas koagulacije krajši, kar konec koncev pomeni tudi prihranek pri energiji. Siri iz mleka teh krav so znani tudi po izvrstnem okusu in vonju. Seveda kakovost sira ni odvisna samo od pasme krav, ki dajejo mleko zanje. Ker je človek te živali v preteklosti potreboval tako za pridelavo hrane kot tudi za delo, je tudi ta pasma kombinirana. Pozneje so se pasme specializirale na mesne in kombinirane oziroma mlečne. Tako poznamo dva osnovna tipa rjave pasme. Ta, ki smo ga videli na razstavi, je novejši, mlečen. Obstaja pa še starejši tip, ki je kombiniran in je odličen tudi za prirejo mesa. Taka razstava je predvsem reklama za pasmo in za delo in prizadevanja rejcev, poleg tega pa take razstave tudi spodbujajo razvoj in napredek pasme.«

Matic Rigler

Tekmovanje je bilo razdeljeno v več kategorij in disciplin. Zmagovalke so bile: med telicami, starimi od 12 do 18 mesecev, Milka rejca Nika Bobnarja, med telicami od 18 do 24 mesecev Viktorija (Ludvik Vidic), ki je bila tudi šampionka med telicami, in med telicami nad 24 mesecev Vanda (Janez Gaberšek). Šampionka med privesnicami, to je med kravami, ki so prvič telile, je šampionsko titulo osvojila Nuha 47 iz hleva Jana Modica iz Matene pri Igu, iz istega hleva pa je bila tudi šampionka med kravami Berni 61.

I. Vidmar

