FOTO: Ogled stolnice, galerije proštov, Kapiteljske knjižnice, proštijskega vrta

23.4.2023 | 12:30

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje s kanoniki stolnega kapitlja ter ostalimi duhovniki po slovesni maši.

Ogled galerije proštov je bil za marsikoga zelo zanimiv.

Anica Mušič je v imenu vernikov predala darilo škofu Sajetu, idr.

Novo mesto - Letos mineva 530 let od ustanovitve Kolegiatnega kapitlja v Novem mestu.

Potem, ko so sredi tedna v Baragovem zavodu že organizirali simpozij z naslovom Pastoralni izzivi Cerkve nekoč in danes, je včeraj dopoldne v novomeški stolnici potekala slovesna zahvalna maša ob tem častitljivem jubileju.

Ob somaševanju škofa Andreja Glavana, kanonikov in ostalih duhovnikov jo je vodil novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

V nagovoru pri maši je novomeški škof spomnil na pomen poznavanja zgodovine, iz katere se učimo in spoznavamo svojo preteklost in korenine, od koder izhajamo, »da bi lahko bolj ozaveščeno in odgovorno živeli sedanji trenutek in gradili prihodnost.«

Kolegiatni kapitelj je bil zelo pomembna ustanova za našo zgodovino in je kot zbor duhovnikov ob skupni molitvi in pastoralni skrbi pomembno zaznamoval Novo mesto in širšo Dolenjsko. Iz njihove dediščine živimo in črpamo še danes, je bilo slišati v pridigi.

Slovesne maše, ki jo je obogatilo čudovito petje priložnostnega pevskega zbora pevcev iz več novomeških župnij ter bogata glasbena spremljava, so se poleg domačih vernikov udeležili tudi romarji iz župnije Sela na avstrijskem Koroškem, kjer je novomeški škof med drugim deloval, ter dunajski romarji.

Zbrani so ob koncu imeli priložnost, da so si ob vodenju Gregorja Lotriča ogledali stolnico, na škofiji galerijo proštov, pa Kapiteljsko knjižnico in proštijski vrt. Kot je povedal pooblaščeni predstavnik stolnega kapitlja dr. Janez Gril, je novomeško obrambno obzidje na Kapitlju ostalo prav zaradi kanonikov, ki so ga odkupili od cesarja Jožefa II., ki je dal konec 18. stoletja mestna obzidja odstraniti ali prodati.

Besedilo in foto: L. Markelj

