Na avtocesti hudo poškodovan motorist - poziv očividcem

23.4.2023 | 08:20

Včeraj ob 17. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti iz smeri Novega mesta proti Ljubljani, pri priključku Bič.

Po prvih ugotovitvah policistov se je nesreča zgodila na odseku, kjer potekajo dela in sta začasno vzpostavljena le dva zožana prometna pasova. Motorist naj bi vozil po levem prometnem pasu, ko je nenadoma pred njega zapeljal voznik temnejšega osebnega avtomobila, po vsej verjetnosti znamke Audi ali Volvo ljubljanskih registrskih oznak. Motorist se je avtomobilu umikal, potem pa izgubil oblast nad motorjem, padel in se hudo poškodoval.

Policija poziva voznika osebnega avtomobila in vse, ki so nesrečo oziroma padec motorista opazili ali karkoli vedo o nesreči, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.

M. K.