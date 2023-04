Zmage za Krko, Trimo in Sviš, Dobova in Ribnica poraženi, Krčanom remi na derbiju začelja

Rokometaši novomeške Krke so v 23. krogu lige NLB v gosteh premagali Urbanscape Loko s 30:19 (15:14).

* Dvorana Poden, gledalcev 140, sodnika: Ocvirk in Štrigl.

* Urbanscape Loka: Stanojlović, Juričan, Jakac, Belič Pfajfar, Cingesar 8 (5), Mali 1, Križaj, A. Jesenko 2 (1), Damjanović 2, Batagelj 4, Nikolić, M. Jesenko 2, Klemenčič, Strehar, Atanasov.

* Krka: Rauh, Brajer, Blaževič, Bradeško, Avsec 1, Majstorović 6 (2), Grojzdek, Knavs 6, Vukić 1 (1), Stanojević 4, Rašo 2, Nosan 4, Kukman 5 (2), Windischer, Matko 1.

* Sedemmetrovke: Urbanscape Loka 10 (6), Krka 10 (5).

* Izključitve: Urbanscape Loka 6, Krka 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Povratniki na prvoligaško sceno iz Novega mesta v tej sezono puščajo globoke sledi v ligi NLB. V gosteh so zanesljivo premagali nepredvidljive Škofjeločane in se utrdili na četrtem mestu, pred petouvrščenimi Ribničani, ki so v petek izgubili proti Celjanom, pa imajo tri kroge pred koncem dve točki naskoka.

V prvi polovici tekme se je v dvorani Poden odvijal izenačen boj. Dvoboj so bolje odprli Dolenjci, ki so povedli s 6:2, a nato so do sape prišli tudi Gorenjci in si nekajkrat priigrali tri gole naskoka.

Po njihovem vodstvu 12:9 je končnica prvega polčasa minila v znamenju gostov, ki so povsem zagospodarili v drugi polovici tekme. Z dobro igro v obeh smereh igre je njihova prednost konstantno naraščala, najvišjo enajstih golov pa so si priigrali ob zadnjem zvoku sirene.

V novomeški ekipi sta bila najbolj učinkovita Marko Majstorović in Uroš Knavs, ki sta dosegla po šest golov, izkazal pa se je tudi vratar Jure Blaževič s 16 obrambami. V škofjeloški zasedbi je Darko Cingesar dosegel osem zadetkov, vratar Luka Stanojlović pa je zaustavil deset strelov.

Škofjeloška ekipa bo po reprezentančni kvalifikacijski akciji za EP 2024 in zaključnem turnirju za pokal Slovenije v naslednjem krogu gostovala v Ormožu, novomeška pa bo gostila Sviš Ivančno Gorico.

Dobova - Gorenje Velenje 28:36 (14:17)

Rokometaši velenjskega Gorenja so v 23. krogu lige NLB v gosteh premagali Dobovo s 36:28 (17:14).

* Športna dvorana, gledalcev 120, sodnika: Pukšič in Satler.

* Dobova: Grudnik, Mlakar, Bogovič 4, Glogovšek, Dizdar, Luzar, Pintar 8 (1), Šukić 3, Latković, Mladkovič 2, Mlakar 1, Ferenčak 5, Kozolić, Tajnik, Grobelnik, Nešić 5.

* Gorenje Velenje: Skok, Taletović, Tajnik 3, Pipp 5 (1), Pajt 3, Hebar, Drobež 1, Kovačič 2, Sokolič 1, Verdinek 4, Šiško 6, Grmšek 5, Slatinek Jovičič 2, Mlivić 1, Predović 3, Hriberšek.

* Sedemmetrovke: Dobova 1 (1), Gorenje Velenje 3 (1).

* Izključitve: Dobova 12, Gorenje Velenje 10 minut.

* Rdeči karton: /.

Velenjčani v Posavju niso blesteli, a so osvojili načrtovani točki. Ob tekmi manj imajo dve točki zaostanka za drugouvrščenimi Trebanjci, medtem ko bodo rokometaši iz Dobove svoj prvoligaški status reševali v zadnjih treh krogih.

Rokometaši iz Šaleške doline so v Dobovi prikazali toplo-hladno predstavo. Večji del dvoboja so bili v prednosti, a so jih gostitelji v začetku drugega polčasa ujeli in izenačili na 18:18, 19:19 in 20:20.

Velenjčani so v prelomnih trenutkih dvoboja zadeve vendarle postavili na pravo mesto in v končnici povsem zasenčili Dobovčane ter si nekajkrat priigrali najvišjo prednost osmih golov. Takšna razlika je bila tudi na koncu dvoboja.

V gostujoči ekipi je bil najbolj učinkovit Peter Šiško s šestimi goli, enega manj sta dosegla Urban Pipp in Timotej Grmšek. V domači je Blaž Pintar dosegel osem, Denis Ferenčak in Ignjat Nešić pa po pet golov.

Velenjska ekipa bo po reprezentančni kvalifikacijski akciji za EP 2024 in zaključnem turnirju za pokal Slovenije v naslednjem krogu gostila trebanjski Trimo, vmes pa jo čaka še zaostala domača tekma 22. kroga proti LL Grosist Slovanu. Zasedba iz Dobove bo gostovala v Kopru.

Sviš Ivančna Gorica - Slovenj Gradec 35:31 (20:15)

Rokometaši Sviša Ivančne Gorice so v 23. krogu lige NLB premagali Slovenj Gradec s 35:31 (20:15).

* Dvorana OŠ, gledalcev 523, sodnika: Lah in Sok.

* Sviš Ivančna Gorica: Komar, Struna, Glavan, Bevec, Cirar 4, Justin 13 (3), Abramović 1 (1), Zavodnik 3, Tekavčič 4, Omahen, Kutnar, Pirnat 2, Marojević 6 (1), Sašek 1, Kompare, Košir 1.

* Slovenj Gradec: Leben, Dobaj, Cvetko 6 (5), Bulovič 1, Majcen 4 (2), Velić 2, Levc 2, Šol 4 (1), Kotar 2, Svečko 2, Lesjak, Starc, Komar, Pelko 2, Lampret 5, Jankovskij 1.

* Sedemmetrovke: Sviš Ivančna Gorica 5 (5), Slovenj Gradec 10 (8).

* Izključitve: Sviš Ivančna Gorica 10, Slovenj Gradec 14 minut.

* Rdeči karton: Svečko (46.).

Po Ljubljančanih so "točki odrešitve" v tem krogu osvojili tudi rokometaši iz Ivančne Gorice. V Stični so premagali tekmece iz zgornje polovice razpredelnice iz Slovenj Gradca, za dolenjske rokometaše pa je najbolj pomembno, da so po današnjem zmagoslavju potrdili obstanek v družbi najboljših tudi v prihodnji sezoni.

Izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka so na enem najbolj usodnih dvobojih v tej sezoni prikazali zelo dobro predstavo. Bojevite Korošce so od prve do zadnje minute imeli pod nadzorom ter se z učinkovito igro na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (20:15).

V drugi polovici tekme niso imeli "črnih minut", vseskozi so igrali zbrano in preudarno, po njihovem vodstvu s 30:21 v 46. minuti pa je bilo tudi docela jasno, da bodo kljub nekoliko slabši končnici osvojili pomembni točki.

V dolenjski ekipi je bil najbolj učinkovit Andraž Justin s 13 goli, Marko Marojević pa je prispeval šest zadetkov. V koroški je Rok Cvetko dosegel šest, Aljaž Lampret pa pet zadetkov.

Ekipa iz Ivančne Gorice bo po reprezentančni kvalifikacijski akciji za EP 2024 in zaključnem turnirju za pokal Slovenije v naslednjem krogu gostovala v Novem mestu, zasedba iz Slovenj Gradca pa bo gostila Riko Ribnico.

Maribor Branik - Krško 27:27 (14:18)

Rokometaši mariborskega Branika in Krškega so se v 23. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 27:27 (14:18).

* Dvorana Tabor, gledalcev 150, sodnika: Nahtigal in Kavalar.

* Maribor Branik: Zupančič, Lorger, Strašek, Planinšek 2, Jezernik 6 (1), Sok 3 (1), Kovačec 3, Jerenec 2, Košec, Gregorič 1, Kačičnik 1, Budja 8, Razgor, Hedl 1.

* Krško: Logar, Žitković, Kozole, Škafar, Sintič 11 (2), Sobotič 4, Romih, Javor 1, Baznik, Resnik, Košir 5, Novak 4, Topolovec, Švalj, Dosedla 2, Dragan.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 3 (2), Krško 2 (2).

* Izključitve: Maribor Branik 8, Krško 8 minut.

* Rdeča kartona: Košec (11.), Jerenec (55.).

Mariborčani so drugo zaporedno tekmo končali z remijem. Po osvojeni točki pred tednom dni proti tekmecem iz zgornje polovice razpredelnice iz Ribnice so v obračunu proti neposrednim konkurentom za obstanek na prvoligaški sceni iz Krškega spet igrali neodločeno.

Izbranci gostujočega trenerja Roberta Beguša so si v drugi polovici prvega polčasa štirikrat priigrali pet golov prednosti (12:7, 13:8, 14:9 in 15:10). V sami končnici so se jim Mariborčani približali na dva gola (15:13), po dveh zadetkih Marka Sintiča pa so na polčasu imeli zajetno prednost (18:14).

Mariborčani so v drugi polovici tekme le strnili svoje vrste in v 48. minuti po golu Izidorja Budje izenačili na 22:22. V izjemno negotovi končnici je najprej kazalo na zmago gostov, ki so v 58. minuti povedli s 27:25, izbrancem domačega trenerja Luke Žvižeja pa sta točko priigrala Jure Hedl in Teo Jezernik.

V domači zasedbi sta bila najbolj učinkovita Budja z osmimi in Jezernik s šestimi goli, v gostujoči pa je Sintič dosegel enajst, Matej Košir pa pet zadetkov.

Mariborska ekipa bo po reprezentančni kvalifikacijski akciji za EP 2024 in zaključnem turnirju za pokal Slovenije v naslednjem krogu gostovala v Celju, zasedba iz Krškega pa bo gostila LL Grosist Slovan.

Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 20:32 (9:14)

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 23. krogu lige NLB v gosteh premagali Riko Ribnico z 32:20 (14:9).

* ŠC Ribnica, gledalcev 250, sodnika: Igor in Dejan Ivančič.

* Riko Ribnica: Jelenovič, Meštrić, Klarič, Levstek 1, Pogorelec, Bogdanović 1, Mihelič, Gorenc 2 (2), Žagar, Ljevar 9, Grum 1, Cimerman, Zakrajšek 1, Nosan 3, Hrastnik 2.

* Celje Pivovarna Laško: Bojić, Belkaied, Gaberšek, Strmljan 4, Mazej 3, Cokan 4 (2), Marguč 1, Antonijević, Ivanković 2, Janc 5 (4), Muhović 3, Žabić 1, Mlakar, Vlah 5, Martinović 4, Suholežnik.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (2), Celje Pivovarna Laško 7 (6).

* Izključitve: Riko Ribnica 2, Celje Pivovarna Laško 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Celjski rokometaši so naredili nov korak proti 26. naslovu državnih prvakov. V osrednji tekmi kroga so v Ribnici zanesljivo zmagali in imajo tri kroge pred koncem še naprej štiri točke prednosti pred najbližjimi zasledovalci iz Trebnjega.

Rokometaši iz mesta grofov so bili le v uvodu tekme v rezultatsko podrejenem položaju. Po zaostanku 0:2 so v seriji dosegli pet golov in v deveti minuti povedli s 5:2.

Do 21. minute je bila tekma dokaj enakovredna (8:9), nato pa so izbranci gostujočega trenerja Alema Toskića v končnici prvega polčasa zaigrali zelo dobro v obeh smereh in se na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (14:9).

V drugem polčasu so Celjani prikazali zrelo in odgovorno predstavo ter domačega trenerja Boruta Mačka že v 38. minuti prisilili, da je pri zaostanku sedmih golov (12:19) zahteval minuto odmora.

Po njej se absolutna prevlada gostov v deželi suhe robe ni zaustavila, še naprej so bili korak ali dva pred domačimi rokometaši, ki se z Novomeščani in Slovenjgradčani borijo za četrto mesto na razpredelnici.

V celjski ekipi, ki je največ vodila za 14 golov (29:15 in 31:17), sta bila najbolj učinkovita Aleks Vlah in Mitja Janc. Oba sta dosegla po pet golov, izkazal pa se je tudi vratar Nebojša Bojić z 19 obrambami.

V ribniški zasedbi je Leon Ljevar dosegel devet golov, vratar Sandro Meštrić pa je zaustavil deset strelov celjskih rokometašev.

Ribniška ekipa bo po reprezentančni kvalifikacijski akciji za EP 2024 in zaključnem turnirju za pokal Slovenije v naslednjem krogu gostovala v Slovenj Gradcu, celjska pa bo gostila Maribor Branik.

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 34:21 (18:14)

Rokometaši trebanjskega Trima so v 23. krogu lige NLB premagali ormoški Jeruzalem s 34:21 (18:14).

* Dvorana OŠ, gledalcev 250, sodnika: Palačković in Backović.

* Trimo Trebnje: Grčo, Čudić, Slatinek Jovičič 7, Višček, Horvat 3, Didovič 1, Jurečič 5 (2), Radojković, Pipp 2, Kotar 1, Potočnik, Miklavec, Grbić 3, Glavaš 5 (3), Krešić 6, Ćorsović 1.

* Jeruzalem Ormož: Skledar, Balent, Zemljič, Munda 1, Pungartnik 2, Vincek 2, Hebar, Kosi 4 (1), Krabonja 2, Ćirović 6 (1), Kolmančič 2, Škrinjar 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 7 (5), Jeruzalem Ormož 3 (2).

* Izključitve: Trimo Trebnje 6, Jeruzalem Ormož 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Trebanjci so v uvodnem obračunu 23. kroga osvojili načrtovani točki in se Ormožanom vsaj delno oddolžili za boleč četrtfinalni poraz v slovenskem pokalu.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so bili v vodstvu od prve do zadnje minute, odpor tekmecev pa so postopoma lomili. V prvi polovici tekme so si najvišjo prednost priigrali tik pred odhodom na veliki odmor, ko so povedli za pet golov (18:13).

V nadaljevanju so imeli vajeti igre v svojih rokah, najvišjo prednost pa so si priigrali tik pred koncem dvoboja, ko sta Krešimir Krešić in David Didovič zadela za vodstvo +13 (33:20, 34:21).

V trebanjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Staš Slatinek Jovičić s sedmimi in Krešić s šestimi goli, v ormoški pa Nik Ćirović s šestimi in Tilen Kosi s štirimi zadetki.

Trebanjska ekipa se bo po reprezentančni kvalifikacijski akciji za EP 2024 in zaključnem turnirju za pokal Slovenije v naslednjem krogu v gosteh pomerila z velenjskim Gorenjem, ormoška pa bo gostila Urbanscape Loko.

* Izidi, 23. krog:

- sreda, 19. april:

Trimo Trebnje - Jeruzalem Ormož 34:21 (18:14)

- petek, 21. april:

Riko Ribnica - Celje Pivovarna Laško 20:32 (9:14)

Maribor Branik - Krško 27:27 (14:18)

- sobota, 22. april:

Urbanscape Loka - Krka 19:30 (14:15)

LL Grosist Slovan - Koper 33:29 (17:13)

Sviš Ivančna Gorica - Slovenj Gradec 35:31 (20:15)

Dobova - Gorenje Velenje 28:36 (14:17)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 23 22 0 1 758:603 44

2. Trimo Trebnje 23 20 0 3 754:589 40

3. Gorenje Velenje 22 18 2 2 692:575 38

4. Krka 23 15 0 8 677:619 30

5. Riko Ribnica 23 13 2 8 682:687 28

6. Slovenj Gradec 23 12 2 9 657:664 26

7. Koper 23 9 2 12 647:620 20

8. Urbanscape Loka 23 7 4 12 608:653 18

9. Sviš Ivančna Gorica 23 6 5 12 607:682 17

10. Jeruzalem Ormož 23 7 3 13 605:681 17

11. LL Grosist Slovan 22 7 2 13 633:687 16

12. Maribor 23 2 5 16 593:659 9

13. Dobova 23 4 1 18 585:672 9

14. Krško 23 2 4 17 600:707 8

