Nadgrajena Gozdna učna pot Rožek

23.4.2023 | 10:30

GUP Rožek (Fotografije: Zavod za gozdove Slovenije)

Gregor Danev

Dan Zemlje

Podturn - Ob včerajšnjem dnevu Zemlje je Zavod za gozdove Slovenije tudi letos organiziral vodene oglede po 14 gozdnih učnih poteh. Osrednji dogodek je potekal v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, kjer so odprli prenovljeno in z novimi učnimi vsebinami nadgrajeno Gozdno učno pot Rožek.

Tam je zbrane nagovoril direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. Opozoril je na spregledan pomen gozdnih učnih poti in na njihovo neprecenljivo vrednost, da v obiskovalcih vzbudijo željo po pridobivanju novih informacij in izkušenj. »Vsi se moramo truditi in vlagati v znanje, opolnomočenje različnih generacij o vlogi in pomenu gozda, o naravi, o našem planetu, saj ljudje varujemo tisto, kar poznamo in razumemo. In gozdne učne poti so pomemben instrument za širjenje tega znanja,« je dodal Danev.

Pot je bila obnovljena in obogatena z novimi učnimi vsebinami s sredstvi Slovenskih državnih gozdov, kar je podrobneje predstavil direktor sektorja za gozdarstvo Slovenskih državnih gozdov Miha Zupančič. Prisotne je nagovoril tudi župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk.

Dan Zemlje sicer obeležujemo vse od leta 1970 dalje, ko se je 22. aprila v ZDA na ulice podalo 20 milijonov ljudi, ki so protestirali proti uničevanju in degradaciji okolja. Tema letošnjega dneva Zemlje je bila Vlagajmo v naš planet!

Zavod za gozdove Slovenije je skladno s temo investiral v spletni pregledovalnik gozdnih učnih poti, ki je v preizkusni različici že na voljo za uporabo. Pregledovalnik je del spletnega pregledovalnika MaPZS in je dostopen tu.

Na pregledovalniku MaPZS so poleg gozdnih učnih poti dostopne tudi planinske in druge tematske poti, pripravljen pa je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in Ljubljanskim urbanističnim zavodom.

M. K.