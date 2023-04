Straža dobila novega častnega občana Boruta Likarja

23.4.2023 | 11:00

Z leve: nov častni občan Občine Straža Borut Likar in župan Dušan Krštinc (Foto: Občina Straža)

Straža - V Straži so sinoči na slavnostni seji v tamkajšnjem kulturnem domu podelili najvišja priznanja ob letošnjem občinskem prazniku. Naziv častnega občana je prejel Borut Likar za njegov prispevek pri nastajanju občine Straža, doprinos k razvoju lokalne skupnosti ter aktivno delovanje v občinskem svetu in raznih odborih. »Počaščen in ponosen sem, da sem prejel naziv častnega občana. Vesel sem, da so predlagatelji prepoznali moje delo v prizadevanjih za ustanovitev občine Straža in potem v občinskem svetu in delovnih telesih. Tudi v prihodnje bom na voljo, da naredimo še kaj koristnega in dobrega za razvoj občine Straža,« je ob tem dejal Likar.

Priznanje Alojzija Pirca je prejel Albin Kregar za delo v štirih mandatih občinskega sveta in še posebej na področju gospodarstva in ekonomije, pomemben pa je tudi njegov prispevek pri razmahu vodnih športov, posebej raftinga med mladimi. Podelili so tudi dva priznanja Jožeta Dularja za delo na področju kulture - Sabina Krštinc ga je dobila za uvajanje lutkovnih in gledaliških abonmajev, ki so se med občani Straže zelo lepo prijeli, fotograf Borut Peterlin pa za kulturno ustvarjalnost in promocijo Občine Straža v luči fotografskih razstav v Sloveniji in tujini.

Prejemniki vseh priznanj, ki so jih sinoči podelili na slavnostni seji ob straškem občinskem prazniku.

Prejemnika županovega priznanja sta bila tokrat novomeško podjetje Acer, ki letos obeležuje 30 let delovanja, in Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto ob 50-letnici delovanja in 30-letnici organiziranja čistilnih akcij na reki Krki. Posebna zahvala iz rok župana Dušana Krštinca pa je šla Glasbeni šoli Lipičnik in Društvu vinogradnikov Straža za uspešno 30 letno delo, so sporočili iz straške občine.

Župan Dušan Krštinc, ki občino Straža vodi tretji mandat, je v svojem nagovoru izpostavil nekatere pomembnejše projekte, ki so jih zaključili v zadnjem obdobju: hidravlične izboljšave in nadgradnjo sistema pitne vode, izgradnjo pločnika v Podgori, več odsekov javne razsvetljave in obnovo nekaj odsekov cest v občini, zaključuje se kolesarska povezava med Novim mestom in Stražo, zaključili so gradnjo meteorne kanalizacije v gospodarski coni Zalog, v naselju Loke so obnovili cesto, vodovod in železniški prehod, v sodelovanju z vinogradniki uredili vinogradniški dom, balinišče v Brezi je dobilo streho, uredili so tudi učno pot Glinokopi Zalog.

Med pomembnejše cilje v prihodnosti pa je uvrstil izgradnjo novega 12-oddelčnega vrtca pri Osnovni šoli Vavta vas, nakup novega šolskega kombi busa, obnovo državne ceste skozi Vavto vas in Stražo, obnovo ceste v Rumanji vasi do mladinskega doma, projekt obvoznice mimo naselja Zalog, izgradnjo novega mostu v Lokah, obnovo vinogradniških cest, obnovo rezervnega vodnega vira Devetak v Straži in zagotavljanje novih zazidalnih površin.

Kulturni program so oblikovali člani šolskega banda in člani mladinskega pevskega zbora Osnovne šole Vavta vas, učenki Brina Zupančič in Zala Begovič Lipičnik iz Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto ter člani ansambla Polk&Roll, ki deluje v okviru Glasbene šole Lipičnik, so našteli v sporočilu za javnost.

M. Ž., foto: Občina Straža