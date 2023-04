Brez presenečenj v zadnjem krogu rednega dela prvenstva

23.4.2023 | 10:00

Foto: ŠD SU

S tekmami 18. kroga 1. SNTL za moške se je končal redni del državnega prvenstva. V zadnjem krogu so v prvi moški ligi vse štiri vodilne ekipe prišle do zmage, ŠD SU, Inter Diskont I, Maribor in Kema Murexin prišle do zmage, tako da bodo igrale tudi v polfinalu končnice, izpadla bo Vesna I, Tempo pa čakajo kvalifikacije za obstanek v ligi.

V zadnjem krogu rednega dela prvenstva je vodilni ŠD SU v pomlajeni zasedbi igral v Velenju, prvič je priložnost v članski konkurenci dobil Maj Murn, vendar je navkljub temu premagal Tempo. Velenjčani bi si ob morebitni zmagi zagotovili kvalifikacije za obstanek v ligi, vendar so vseeno morali priznati premoč ekipi ŠD SU, ki je po dveh zmagah Jureta Slatinška in eni Jožka Omerzela, ki je bil v dvojicah uspešen še z Urošem Slatinškom, slavil s 4:2. Za Velenjčane sta po enkrat zmagala Andrej Godec in Patrik Videc, blizu uspeha pa je bil proti Omerzelu Miha Kljajič, saj je že vodil z 2:0 v nizih.

Drugouvrščeni Inter Diskont I je doma s 4:2 premagal Mengeš I. Z dvema zmagama se je izkazal Mitja Horvat, s po eno pa sta bila uspešna še Žiga Kristijan Žigon in Darko Jamšek. Za goste je do dveh zmag prišel Klemen Jazbič, ki je v posamičnem dvoboju ugnal Andreja Bača, slavil pa je še v dvojicah z Andražem Avbljem. S 4:0 sta slavila tretjeuvrščeni Maribor in četrtouvrščena Kema Murexin. Mariborčani so bili boljši od Krke I po zmagah Matevža Črepnjaka, Gregorja Komaca in Tomaža Roudija ter dvojice Komac in Črepnjak.

Kema Puconci, ki bo še dvaindvajsetič zaporedoma igrala v končnici. Redni del prvenstva je končala na četrtem mestu, v zadnjem krogu pa tekme z Vesno I, ki ni prišla v Puconce, ni odigrala, tako da so Založani ob eno točko, kar posledično pomeni, da bodo v prihodnji sezoni igrali v 2. SNTL. V kvalifikacije za obstanek v ligi pa bo šel velenjski Tempo, ki bi bil drugače za Založani.

Na petem mestu je prvenstvo končala Savinja I, ki je bila doma s 4:1 boljša od Kajuh-Slovana. Mladi Brin Vovk Petrovski je ob dveh posamičnih zmagah z Maticem Čoparjem zmagal tudi v dvojicah, eno zmago pa je dodal še Jaka Golavšek, medtem ko je bil za Ljubljančane uspešen le Andraž Novak.

Para polfinala končnice sta: ŠD SU – Kema Murexin, ki sta lani igrala v finalu, slavili so Novomeščani ter Inter Diskont – Maribor, ki sta se v polfinalu pomerila tudi predlani. Prve tekme bodo na sporedu v soboto, 13. maja.

M. Š.