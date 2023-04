FOTO: Pohod po medvedovih stopinjah

23.4.2023 | 17:00

Pohodna pot po medvedovih stopinjah je dobro označena, seveda z markacijami v obliki medvedje šape. (Foto: M. Ž.)

Opuščena kočevarska vas Pugled

Na eni od kontolnih točk

Vodo so si lahko pohodniki natočili iz cistern.

Prvi so se na vzdržljivostni pohod po Roški pešpoti, dolgi 64 kilometrov, podali okoli štirih zjutraj. Vsi pohodniki so se pred odhodom morali prijaviti v šotoru na začetku poti ob Kočevskem jezeru.

Ob jezeru se je krožna pot tudi zaključila.

Kočevje - Največja in najpomembnejša športno rekreativna turistična prireditev na Kočevskem, vzdržljivostni pohod po Roški pešpoti, je svojo deveto izvedbo doživela včeraj. Gre za 64 kilometrov dolg pohod Po medvedovih stopinjah po mogočnih gozdovih Kočevskega roga, pri katerem je potrebno premagati 2.300 višinskih metrov, ali pa za 36 kilometrov z nekaj več kot 1000 višinskih metrov, to je namreč »krajša« pot.

Žulji, utrujenost, boleče noge in ramena …, a na koncu zadovoljstvo, širok nasmeh na obrazu in sreča, to je skupno vsem, ki prehodijo eno ali drugo dolžino. Tudi letos je bilo skupno 2.500 pogumnežev in pogumnic različnih generacij.

Vsa mesta zapolnjena v nekaj urah

Kako težko pričakovan in priljubljen je ta vzdržljivostni pohod, priča tudi dejstvo, da je organizator Društvo Po medvedovih stopinjah prijave za letošnji pohod odprlo in tudi zaprlo 6. februarja, saj je bilo vseh 2.500 mest zapolnjenih v pičlih 21 urah in 37 minutah. Ob takšnem zanimanju se vsakič poraja vprašanje, zakaj vztrajajo na tej številki, ko pa bi verjetno prijav lahko bilo vsaj dvakrat ali trikrat več? V društvu pravijo, da so glavni vzroki trije: varnost pohodnikov, logistika zaradi izjemno težkega terena po Kočevskem Rogu in ekologija.

Organizacija pohoda je res odlična, več kot 100 prostovoljcev in pripadnikov različnih služb skrbi, da se na cilj varno vrne vsak pohodnik, tudi če se mu na poti zgodi kakšna neprijetnost. Pot je dobro označena z markacijami v obliki medvedje šape, na njej je več kontrolnih točk, na katerih se pohodnik registrira s kartico s čipom in številko ter kontrolnim kartonom, pa tudi dodatne reševalne točke, označene z rdečo barvo in črko, ki v primeru, da nekdo potrebuje pomoč, ob klicu na zapisano telefonsko številko natančno opredeli lokacijo reševalcem. Na kontrolnih točkah imajo tudi na časovne zapore, poleg tega pa v zadnjem času Telekom Slovenije traso pohoda pokrije z začasnim mobilnim signalom, ki ga sicer v Kočevskem Rogu ni.

Tudi ekologija

V društvo skupaj s kočevskim komunalnim podjetjem skrbijo tudi za ekološki vidik v želji po čim manjšem obremenjevanju narave. Poleg zmanjšanja avtobusnih prevozov po Rogu so tako na vseh kontrolnih točkah poskrbeli za cisterne pitne vode, iz katerih si pohodniki lahko natočijo vodo v svoj bidon ali steklenico, prav tako so postavljeni ekološki otoki za ločevanje odpadkov. V sodelovanju z družbo Slovenske železnice pa so za pohodnike krajše poti organizirali tudi brezplačen pohodniški vlak na relaciji Ljubljana - Kočevje – Ljubljana in tako zmanjšali število prevozov z osebnimi avtomobili.

V vseh teh letih se je število pohodnikov povečalo za več kot 20-krat. Na prvem pohodu leta 2014 je na pot odšlo 75 pohodnikov, na drugem leto kasneje 145, nato že 206, pa 800 in na petem pohodu 2018 čez 1.500. Številka je nato rasla do 2.500 pohodnikov. »In to brez enega vloženega centa v reklamo. Gre od ust do ust,« so pristavili v društvu.

Učno Roško pot je leta 1999 zasnoval domači gozdarski strokovnjak Anton Prelesnik. Gre sicer za tridnevni pohod z nočitvami v dveh gozdnih kočah, a je med entuziasti, ki so več let zapored pred prvomajskimi prazniki prehodili Roško pot po odsekih in nato navdušeni nad doživetji začeli vabiti prijatelje in znance, leta 2013 nastala ideja o vzdržljivostnem pohodu. Organizacijo je sprva prevzelo TD Brezpotja in uspešno izpeljalo štiri pohode. Januarja 2018 pa so za potrebe razširjene organizacije ustanovili Turistično športno društvo Po medvedovih stopinjah.

M. Ž., foto: M. Ž. in Janez Uhan

