FOTO: Gorelo v gradu; na Trški gori padel kolesar

23.4.2023 | 18:40

Današnje posredovanje gasilcev na sevniškem gradu (Fotografiji: PGD Sevnica)

Popoldne ob 15.11 so v kletnih prostorih gradu v Sevnici goreli odpadki in skladiščni material. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili, prezračili prostore in opravili pregled s termokamero.

Padel kolesar

Ob 15.40 se je v naselju Trška gora pri Krškem pri padcu s kolesom poškodoval kolesar. Gasilci PGE Krško so nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

M. K.