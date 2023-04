Z vaškim praznikom počastili 105. rojstni dan Amalije Mohorčič

23.4.2023 | 21:00

Amalija Mohorčič v širšem družinskem krogu

Amalija Mohorčič in (z leve) hčerka Marija, župan Ivan Molan, sin Slavko, podpredsednik krajevne skupnosti Slavko Bizjak in predsednik vaške skupnosti Bogdan Palovšnik

Danes je bil v Slovenski vasi vaški praznik. (Vse foto: M. L.)

Slovenska vas - V Slovenski vasi (v občini Brežice) so se domačini danes zbrali na vaškem prazniku, s katerim so počastili 105. rojstni dan sovaščanke Amalije Mohorčič.

Na priložnostni slovesnosti so se tako prav na njen rojstni dan skupaj z njo veselili hčerka Marija in sin Slavko ter ostali sorodniki, tako da je praznovalo kar pet generacij. Teti Malčki, kot ji pravijo, so uradno čestitali brežiški župan Ivan Molan, podpredsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem Slavko Bizjak in predsednik vaške skupnosti Slovenske vasi Bogdan Palovšnik, ob teh voščilih pa kar ni bilo konca tudi vsem ostalim izrečenim prisrčnim čestitkam in dobrim željam.

Slavljenki so zbrani zaželeli zdravja tudi z napitnicama, v katerih je zapela tudi ona. V pogovoru se je šalila in z nekaterimi vprašanji sogovornikom dokazala tudi svoj dober spomin. Ponovila je tudi svoj recept za dolgo življenje: »Zmerno jesti, zmerno piti in s sosedi dobro biti!«

Mize na prireditvenem prostoru so bile obložene bogato, nanje so prinesli tudi kar tri pozorno pripravljene torte.

Poleg številk 105 so bile danes zanimive še nekatere. Kar 100 let je od tete Malčke mlajši njen pravnuk. Najmlajši udeleženec današnjega prisrčnega vaškega praznika je bil Jože Oto Bošnjak, ki bo 28. aprila dopolnil 11 mesecev.

Danes so se spomnili tudi lipe, ki raste na vrtu stavbe, pri kateri je bilo slavje. Na podobni slovesnosti jo je posadila Amalija 23. aprila 2021 na svoj 103. rojstni dan.

M. L.

