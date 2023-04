Skoraj 800 tisočakov za nevladnike

24.4.2023 | 08:30

S predstavitve izbranih financiranih programov (Foto: Občina Brežice)

Brežice - V dvorani Mladinskega centra Brežice je pred kratkim potekala tradicionalna javna predstavitev izbranih programov na področju kulture, socialnega varstva, zdravstva, mladine, športa in turizma, ki jih bo Občina Brežice sofinancirala v letošnjem letu na podlagi že izvedenih javnih razpisov.

Ravno nevladne organizacije so prejemnice večine sredstev na objavljenih javnih razpisih Občine Brežice, ki je letos prejela kar 191 vlog ali 36 več kot v letu 2022, 153 programov pa je sofinanciranih. Občina skozi razpise na leto podpre več 120 nevladnih organizacij ter skupno delovanju na področju kulture, zdravstva in socialnega varstva, delovanja turističnih društev, mladine in športa, v letu 2023 namenja 786.458 evrov.

Kljub nenehnemu zniževanju proračunskih prihodkov Občina višino razpoložljivih sredstev za sofinanciranje društvenega dela še povečuje, sporočajo iz Brežic in dodajajo, da društva podpirajo tudi z zagotavljanjem kvalitetne infrastrukture in izboljševanjem ostalih pogojev.

Program podelitve so popestrile plesalke plesnega društva Imani, in sicer Nia Kozole, Karla Strniša, Lija Čurič, Lenja Šimunovič, Julija Pavlič in Larisa Putrih Šetinc, ki so se predstavile s tekmovalnimi nastopi, saj se bodo v maju potegovale za najboljša mesta na državnem prvenstvu Plesne zveze Slovenije.

Razpisi v številkah

Za programe mladine je bilo dodeljenih 20.000 evrov nepovratnih sredstev.

Za področje zdravstvenega in socialnega varstva bo Občina Brežice v letu 2023 namenila 43.500 evrov. Za programe športa, natančneje financiranje športnih društev ter najem javnih objektov gre letos 568.458, za delovanje turističnih društev pa 25.000 evrov.

Za področje kulture so bili izvedeni trije javni razpisi, na podlagi katerih je bilo dodeljenih 129.500 evrov - 30.000 evrov za namen obnove in vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena, 75.000 za ljubiteljsko kulturo oziroma za redne programe društev in 24.500 evrov za druge programe s področja kulture, kar predstavljajo sredstva za nakup ali obnovo opreme, inštrumentov, uniform, vizualnih projektov, zgoščenk in podobno.

Dodatnih 58.840 evrov za kulturo in mlade

Dodatno sta bili podpisani neposredni pogodbi, in sicer za področje kulture z Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice za redno delovanje, organizacijo prireditev preglednega značaja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ter programe profesionalne kulture, v vrednosti 44.640 evrov. V skupni višini 14.200 evrov pa je bila podpisana pogodba z Zvezo prijateljev mladine Krško za letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok ter projektov Zeleni nahrbtnik, Evropa v šoli ter Otroški parlament.

Odprti in napovedani javni razpisi

Do 30. aprila je še odprt razpis letnih programov društev upokojencev v letu 2023.

V maju bo objavljen javni razpis za obnovo igrišč in športnih površin na podeželju, v juniju razpis inovativnih turističnih produktov, avgusta pa še razpis za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice.

M. K.