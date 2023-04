Gorelo v dveh romskih naseljih

24.4.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL; PGD Otočec)

Sinoči ob 21.15 je v naselju Kerinov grm, občina Krško, gorel odpadni material. Gasilci PGE Krško so pogasili požar na površini okoli 10 kvadratnih metrov.

Že ob 17.27 pa so tudi Žabjaku v Novem mestu gorele smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli 400 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu RDEČI HRIB;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC, na izvodu VAS LEVO-VODOVOD;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOČEVJE PRI ČRNOMLJU, na izvodu NOVO NASELJE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu ZASTAVA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI POTOK, izvod 4.KAMNI POTOK OB CESTI;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. NEMŠKA VAS, izvod 1.GOR. NEMŠKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Zdravstveni dom Krško, nizkonapetostno omrežje – KRO 1 med 8. in 12. uro, na območju TP Spodnji stari grad, nizkonapetostno omrežje – Grad proti Kršem, Krulc med 10. in 13. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Selce, nizkonapetostno omrežje – Handija kabelski med 8. in 15. uro, na območju TP Sevnica Ribnik, nizkonapetostno omrežje – Pečar, Horjak med 9. in 14. uro, na območju TP Krmelj Lisca, nizkonapetostno omrežje – Montažne hiške med 9. in 12. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice žaga, nizkonapetostno omrežje – Dernikovič Grubič med 11. in 14. uro.

M. K.